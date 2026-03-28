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Tennis Atp Miami, Bolelli e Vavassori vincono titolo nel doppio

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Successo al Masters 1000 in Florida: in finale hanno battuto 6-4, 6-2 il finlandese Harri Heliövaara e il britannico Henry Patten

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono i campioni del torneo Atp di Miami di doppio. Primo Masters 1000 in coppia per i due azzurri che si sono imposti nettamente 6-4, 6-2 in un'ora e 12 minuti sulla coppia, quarta del seeding, composta dal britannico Henri Patten ed il finlandese Harri Heliovaara.

La dedica finale

Bolelli in un momento particolare a livello personale per le condizioni del padre è riuscito a superare tutti gli ostacoli. "Resisti Papà", ha scritto Simone sul vetrino della telecamera dopo il successo, con Andrea che ha aggiunto "Per te Dani". In Florida, nella loro quindicesima finale come coppia, Bolelli e Vavassori hanno messo in bacheca il loro nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l'Atp 500 di Rotterdam

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