Atp Miami, Sinner batte Zverev in due set e vola in finale con Lehecka

Il numero due del mondo ha superato il tedesco, n.4 del ranking, con il punteggio di 6-3, 7-6(4) in un'ora e 53 minuti, centrando la settima vittoria consecutiva nello scontro diretto e qualificandosi per l'atto conclusivo del torneo contro il ceco Jiri Lehecka

Jannick Sinner batte in due set Alexander Zverev al Masters 1000 di Miami per 6-3, 7-6 e approda alla finale del torneo. Il numero due del mondo ha superato il tedesco, n.4 del ranking, con il punteggio di 6-3, 7-6(4) in un'ora e 53 minuti, centrando la settima vittoria consecutiva nello scontro diretto e qualificandosi per l'atto conclusivo del torneo contro il ceco Jiri Lehecka (che non ha mai vinto contro l'azzurro). Sinner ha raggiunto una serie positiva di 32 set consecutivi vinti nei Masters 1000 e potrebbe aggiudicarsi il primo "Sunshine Double" in singolare maschile dai tempi di Roger Federer nel 2017, ma deve vedersela con Jiri Lehecka.

La partita

Nel corso del match, Sinner ha strappato il servizio nel quarto game del primo set e gestito il vantaggio fino al 6-3. Più equilibrato il secondo parziale, deciso al tie-break: sul 4-4 l'errore di Zverev, chiuso dall'azzurro con un ace. Il bilancio degli scontri diretti sale a 8-4 per Sinner. Il 24enne altoatesino raggiunge così la trentacinquesima finale ATP e ora punta al 26mo titolo in carriera e al secondo successo sul cemento di Miami in tre anni. Sinner allunga inoltre a 32 la striscia di set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000. L'azzurro, già vincitore a Indian Wells due settimane fa, punta al 'Sunshine Double', impresa riuscita per l'ultima volta a Roger Federer nel 2017.