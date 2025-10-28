Hamilton 1°, Sinner 21°: sportivi che fanno vendere di più a sponsor

Offerte Sky
Hamilton primo, Sinner 21esimo: ecco gli sportivi che fanno vendere di più agli sponsor

Sportspro ha stilato la classifica per il 2025 degli sportivi capaci di portare il maggior valore economico ai brand che pubblicizzano. Se il pilota Ferrari è in testa alla graduatoria, il tennista azzurro non riesce a entrare in top20

