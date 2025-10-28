Hamilton 1°, Sinner 21°: sportivi che fanno vendere di più a sponsor

Hamilton primo, Sinner 21esimo: ecco gli sportivi che fanno vendere di più agli sponsor
Sportspro ha stilato la classifica per il 2025 degli sportivi capaci di portare il maggior valore economico ai brand che pubblicizzano. Se il pilota Ferrari è in testa alla graduatoria, il tennista azzurro non riesce a entrare in top20
- Il sito statunitense Sportspro ha stilato la classifica per il 2025 degli sportivi capaci di portare il maggior valore economico ai brand che pubblicizzano. Per stilare questa graduatoria si tengono in considerazione tre parametri: la forza del marchio, il puro valore economico e il “Total Addressable Market”, cioè le opportunità che l’atleta può portare all’azienda sponsor. Ecco chi appare in classifica.
- È il pilota della Ferrari ad aprire la classifica degli sportivi di maggior valore per i brand: il sette volte campione del mondo di Formula 1 è in prima posizione.
- Alle sue spalle, sul secondo gradino del podio, c’è la leggendaria ginnasta statunitense Simone Biles: l’atleta vincitrice di 7 medaglie d’oro olimpiche si aggiudica l’argento in questa classifica.
- A completare il podio è Ilona Maher: la giocatrice statunitense di rugby è infatti in terza posizione nella classifica.
- Ai piedi del podio, in quarta posizione, si trova invece il fenomeno NBA dei Golden State Warriors Stephen Curry.
- Il primo calciatore a comparire in classifica è Cristiano Ronaldo, che si aggiudica la quinta posizione.
- Alle sue spalle un altro calciatore, Neymar, che occupa la sesta posizione della classifica.
- La giocatrice di basket americana Caitlin Clark - attualmente ai box a causa di un infortunio - si aggiudica invece la settima posizione in graduatoria.
- Entra in top10 anche LeBron James, che si piazza all’ottava posizione della classifica.
- Alle sue spalle c’è un altro giocatore NBA: 'The Greek Freak' Giannis Antetokounmpo è infatti in nona posizione.
- A chiudere la top10 della classifica è Coco Gauff: l’attuale detentrice del Roland Garros è la prima tennista in graduatoria.
- La star del Real Madrid è fuori dalla top10 degli atleti maggiormente commerciabili: è infatti in 13esima posizione, due gradini sotto al rivale del Barcellona Robert Lewandoski.
- Nole avrà forse superato il suo prime come atleta, ma è ancora il tennista uomo di maggior valore per i brand: è infatti in 15esima posizione nella classifica, sopra sia al nostro Jannik Sinner sia a Carlos Alcaraz.
- Subito sotto appare un’altra leggenda del suo sport, Lionel Messi: il fuoriclasse argentino è in 16esima posizione.
- Il rivale di Sinner è attualmente il n.1 del ranking ATP, e supera Jannik anche in questa classifica: si piazza infatti al 18esimo posto. E il tennista azzurro?
- Anche il fenomeno italiano, fresco vincitore sul cemento di Vienna, è presente in questa classifica: si trova infatti al 21esimo posto.
- Poco più in basso si trova un altro beniamino del pubblico italiano, Charles Leclerc: il pilota della Ferrari e compagno di squadra di Lewis Hamilton è infatti in 25esima posizione.
- Scorrendo ancora la graduatoria, si trova Katie Ledecky: la leggendaria nuotatrice americana, vincitrice di 9 medaglie d’oro olimpiche, si piazza in 33esima posizione.
- Poco più in basso, spazio a un’altra leggenda dello sport femminile: si tratta di Alèxia Putellas, icona del Barcellona e vincitrice di 3 Champions League e due Palloni d’oro, che si classifica al 36esimo posto.
- A chiudere questa speciale classifica è Travis Kelce, giocatore di football americano e promesso sposo di Taylor Swift: l’atleta statunitense è infatti in 50esima posizione.