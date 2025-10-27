Offerte Sky
Napoli, infortunio per Kevin De Bruyne: verso un lungo stop

Sport
©Ansa

Il centrocampista belga si è sottoposto agli esami dopo il guaio muscolare accusato contro l'Inter in seguito al calcio di rigore segnato: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Lo stop sarà di almeno 3-4 mesi

ascolta articolo

Lungo stop per Kevin De Bruyne: quello che si era sospettato subito dopo l'infortunio durante il match con l'Inter, è stato confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore presso il Pineta Grande Hospital: il belga ha subito una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Gli accertamenti, spiega il Napoli in una nota, "hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Tempi di recupero

Lo stop sarà lungo, di almeno 3-4 mesi: ora il calciatore dovrà decidere insieme allo staff medico se operarsi o optare per una terapia conservativa come ha fatto Lukaku. 

