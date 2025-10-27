Juventus, esonerato l'allenatore Igor Tudor: fatale il ko con la Lazio

"Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci", recita il messaggio del club torinese. "La società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della pima squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".

La Juventus ha esonerato Igor Tudor. Una nota del club bianconero ha confermato l'anticipazione data da Sky Sport in mattinata. Per il tecnico croato, in bilico da giorni, è stato fatale il ko all'Olimpico contro la Lazio , terza sconfitta consecutiva per la Juventus, cui manca il successo da ormai otto partite. A sedersi sulla panchina dei bianconeri contro l'Udinese mercoledì sarà Massimo Brambilla, attuale allenatore della Next Gen ( SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SU SKY SPORT ).

Tudor dopo la sconfitta: "Non m'importa del mio futuro"

Proprio ieri all'allenatore era stato chiesto se pensasse alle dimissioni e Tudor aveva risposto: "Nessun passo indietro, si fanno solo passi avanti. È un momento brutto, dobbiamo stare uniti, tutti insieme". Sulla possibilità di essere esonerato, aveva risposto: "Io non penso a me stesso, non è tanto per dire. Vivo nel presente, non m'importa nulla del mio futuro. M'interessa fare quello che posso". La storia di Tudor sulla panchina bianconera si chiude dopo 218 giorni: dalla sostituzione di Thiago Motta (era il 23 marzo) all’esonero comunicatogli in queste ore dal direttore generale Damien Comolli, col quale pare i rapporti si fossero raffreddati già da alcune settimane.

Il crollo bianconero nell'ultimo mese e mezzo

Il tecnico croato paga il rendimento pessimo dell’ultimo mese e mezzo: otto partite senza successi, di cui tre sconfitte di fila (Como, Real Madrid, Lazio) e quattro senza segnare. L’esonero di Tudor si aggiunge a quello di Thiago Motta: entrambi gli allenatori sono contratto fino al 2027. La Juventus si appresta così a stipendiare tre guide tecniche contemporaneamente.