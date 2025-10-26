Serie A, Torino-Genoa 2-1. Ora Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma. VIDEO

L’ottava giornata di campionato si chiude oggi con le ultime cinque partite. Alle 12.30 Torino-Genoa è finita 2-1, con i granata che hanno ribaltato il match al 90'. Alle 15 sono iniziate Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma. Alle 18 c’è Fiorentina-Bologna, mentre alle 20.45 va in scena Lazio-Juventus
L’ottava giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con le ultime cinque partite. Alle 12.30 Torino-Genoa è finita 2-1. Alle 15 sono iniziate Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma. Alle 18 c’è Fiorentina-Bologna (in diretta su Sky), mentre alle 20.45 va in scena Lazio-Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il turno si è aperto venerdì con il pareggio 2-2 tra Milan e Pisa. Sabato il big match tra Napoli e Inter è finito 3-1, Udinese-Lecce è terminata 3-2, pareggi in Cremonese-Atalanta (1-1) e Parma-Como (0-0).
La cronaca di Torino-Genoa
Il Torino batte 2-1 il Genoa in rimonta. Gli ospiti vanno in vantaggio dopo 7 minuti, grazie alla rete di Thorsby. Il Toro si butta in avanti ma non riesce a pareggiare e il primo tempo finisce 1-0 per il Genoa. Nella ripresa buon avvio dei granata, che al 63’ trovano il pari: autogol di Sabelli, che su un cross di Pedersen mette la coscia per anticipare Adams ma batte il suo portiere. La rete del vantaggio del Torino arriva al 90’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, destro al volo vincente di Maripan. Il Genoa non si arrende e va a un passo dal pareggio, ma - anche grazie a due miracoli di Paleari - il risultato non cambia più: 2-1 per i granata.
Il tabellino di Torino-Genoa 2-1 (GLI HIGHLIGHTS)
8' pt Thorsby (G), 18' st autorete Sabelli (T), 45' st Maripan (T)
TORINO (3-5-2): Paleari, Tameze, Maripan, Coco, Pedersen, Casadei, Asllani (15' st Ismajli), Vlasic (15' st Ngonge), Biraghi (15' st Lazaro), Adams (28' st Gineitis), Simeone (38' st Zapata). All.: Baroni
GENOA (4-2-3-1): Leali, Sabelli (33' st Cornet), Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Masini, Frendrup (33' st Onana), Norton-Cuffy, Malinovskyi (42' st Colombo), Thorsby (42' st Vitinha), Ekhator (16' st Ekuban). All.: Vieira
Ammoniti: Frendrup, Casadei, Ekhator, Vlasic per gioco falloso.
