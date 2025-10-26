Serie A, Torino-Genoa 2-1. Ora Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma. VIDEO

L’ottava giornata di campionato si chiude oggi con le ultime cinque partite. Alle 12.30 Torino-Genoa è finita 2-1, con i granata che hanno ribaltato il match al 90'. Alle 15 sono iniziate Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma. Alle 18 c’è Fiorentina-Bologna, mentre alle 20.45 va in scena Lazio-Juventus

L’ottava giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con le ultime cinque partite. Alle 12.30 Torino-Genoa è finita 2-1. Alle 15 sono iniziate Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma. Alle 18 c’è Fiorentina-Bologna (in diretta su Sky), mentre alle 20.45 va in scena Lazio-Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il turno si è aperto venerdì con il pareggio 2-2 tra Milan e Pisa. Sabato il big match tra Napoli e Inter è finito 3-1, Udinese-Lecce è terminata 3-2, pareggi in Cremonese-Atalanta (1-1) e Parma-Como (0-0).