Serie A, Milan-Pisa alle 20:45: le probabili formazioni

Si apre a San Siro l’ottava giornata di Serie A : il Milan scende in campo alle 20:45 contro il Pisa. Da un lato i padroni di casa, al primo posto in classifica. Dall’altro i ragazzi di Gilardino, ancora a caccia del primo successo in campionato. Allegri resta però prudente, considerando che per ora l’unica sconfitta subìta dai rossoneri è arrivata per mano di un’altra neopromossa, la Cremonese: il Pisa, dice, è una "squadra fisica che in campo aperto può fare male". La partita è in diretta su Sky Sport ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

Il calendario dell'8^ giornata di Serie A

Domani alle 15 è il turno di Udinese-Lecce e Parma-Como, alle 18 il big match Napoli-Inter, alle 20:45 Cremonese-Atalanta. Domenica si inizia con Torino-Genoa (12:30), poi Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari (15), Fiorentina-Bologna (18) e Lazio-Juventus (20:45).