Serie A, Milan-Pisa alle 20:45: le probabili formazioni

L'ottava giornata di campionato si apre a San Siro. I rossoneri al primo posto in classifica affrontano i ragazzi di Gilardino, ancora a caccia del primo successo dal ritorno in A
Si apre a San Siro l’ottava giornata di Serie A: il Milan scende in campo alle 20:45 contro il Pisa. Da un lato i padroni di casa, al primo posto in classifica. Dall’altro i ragazzi di Gilardino, ancora a caccia del primo successo in campionato. Allegri resta però prudente, considerando che per ora l’unica sconfitta subìta dai rossoneri è arrivata per mano di un’altra neopromossa, la Cremonese: il Pisa, dice, è una "squadra fisica che in campo aperto può fare male". La partita è in diretta su Sky Sport (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).
Milan-Pisa, le probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Gimenez, Leao (Terracciano, Pittarella, Athekame, De Winter, Odogu, Nkunku). All.: Allegri
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola (Nicholas, Scuffet, Calabresi, Denoon, Mbambi, Bonfanti, Angori, Cuadrado, Hojholt, Viral, Piccinini, Meister, Tramoni, Buffon, Lorran). All.: Gilardino
Il calendario dell'8^ giornata di Serie A
Domani alle 15 è il turno di Udinese-Lecce e Parma-Como, alle 18 il big match Napoli-Inter, alle 20:45 Cremonese-Atalanta. Domenica si inizia con Torino-Genoa (12:30), poi Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari (15), Fiorentina-Bologna (18) e Lazio-Juventus (20:45).
