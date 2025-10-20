Juventus, Tudor in discussione: decisive le prossime due di campionato

Occhi puntati sul tecnico croato dopo la sconfitta col Como che ha ufficialmente aperto la crisi dei bianconeri. Riflessioni in corso in società: dopo la sfida col Real di mercoledì, saranno i match con Lazio e Udinese a orientare la scelta di Comolli. Per ora, in ogni caso, non è stato sondato nessun nome alternativo a Tudor
Acque agitate in casa Juventus all'indomani della prima sconfitta stagionale a Como, arrivata però dopo una serie di cinque pareggi consecutivi e che rischia di far vacillare la posizione del tecnico croato Igor Tudor. Al momento non sono previste scelte forti, ma l'allenatore sembra essere finito sotto esame da parte della dirigenza alla luce del difficile momento attraversato dal club bianconero. Come trapela dalle informazioni in possesso a Sky Sport, la società potrebbe iniziare a pensare a un futuro senza Tudor se, a partire dalle prossime partite, non dovesse arrivare un deciso cambio di rotta, sia in termini di gioco che di risultati.
La decisione sul futuro di Tudor nelle mani di Comolli
Ogni decisione spetterà al direttore generale Damien Comolli, la cui strategia al momento resta difficile da decifrare: non sono del tutto escluse soluzioni a sorpresa, visti anche i rumors sui rapporti piuttosto freddi nelle ultime settimane tra Tudor e lo stesso Comolli. In ogni caso, non risultano al momento contatti diretti con allenatori come Spalletti e Palladino, e in generale l'eventuale piano post Tudor non è stato ancora predisposto. Quello che è certo è che una riflessione su Tudor è aperta e, da oggi, anche l'ipotesi di aprire la ricerca di un eventuale sostituto, con la decisione finale che sarà, come detto, di Comolli. Le prossime partite, in tal senso, saranno decisive: non tanto la sfida di mercoledì a Madrid contro il Real, che la Juventus si aspetta ovviamente come un test difficilissimo, quanto le successive due di campionato contro Lazio e Udinese.