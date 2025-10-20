Juventus, Tudor in discussione: decisive le prossime due di campionato

Occhi puntati sul tecnico croato dopo la sconfitta col Como che ha ufficialmente aperto la crisi dei bianconeri. Riflessioni in corso in società: dopo la sfida col Real di mercoledì, saranno i match con Lazio e Udinese a orientare la scelta di Comolli. Per ora, in ogni caso, non è stato sondato nessun nome alternativo a Tudor

La decisione sul futuro di Tudor nelle mani di Comolli

Ogni decisione spetterà al direttore generale Damien Comolli, la cui strategia al momento resta difficile da decifrare: non sono del tutto escluse soluzioni a sorpresa, visti anche i rumors sui rapporti piuttosto freddi nelle ultime settimane tra Tudor e lo stesso Comolli. In ogni caso, non risultano al momento contatti diretti con allenatori come Spalletti e Palladino, e in generale l'eventuale piano post Tudor non è stato ancora predisposto. Quello che è certo è che una riflessione su Tudor è aperta e, da oggi, anche l'ipotesi di aprire la ricerca di un eventuale sostituto, con la decisione finale che sarà, come detto, di Comolli. Le prossime partite, in tal senso, saranno decisive: non tanto la sfida di mercoledì a Madrid contro il Real, che la Juventus si aspetta ovviamente come un test difficilissimo, quanto le successive due di campionato contro Lazio e Udinese.