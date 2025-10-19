Serie A, Como-Juventus 2-0. Ora Genoa-Parma e Cagliari-Bologna. VIDEO

Prima sconfitta di stagione per la squadra di Tudor. Alle 18.00 si prosegue con Atalanta-Lazio (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Mentre alle 20.45 si affrontano Milan e Fiorentina
Sono cinque le partite di questa domenica di Serie A. Nel match delle 12.30 il Como ha battuto la Juventus per 2-0. Ora in campo Cagliari-Bologna e Genoa-Parma. Alle 18.00 sarà il momento di Atalanta-Lazio (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Alle 20.45 si affrontano Milan e Fiorentina.
La cronaca di Como-Juventus
Il Como va in vantaggio subido, dopo soli 4 minuti, con Kempf. Gol annullato a David per fuorigioco. Nella ripresa Caqueret sfiora il raddoppio. Poi ce la fa Nico Paz al 79' (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Questa per la squadra di Tudor è la prima sconfitta stagionale. E resta ora a -3 dalla vetta della classifica.
Il tabellino di Como-Juventus 2-0 (GLI HIGHLIGHTS)
3' Kempf (C), 79' Nico Paz (C)
Como (3-5-2): Butez; Smoicic (87' Posch), Diego Carlos (46' Ramon), Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret (68' Douvikas), Moreno (68' Valle); Nico Paz, Morata (92' Van der Brempt). Allenatore: Fabregas.
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (83' Joao Mario), Kelly, Cambiaso (83' Kostic); Locatelli (77' Vlahovic), Thuram; Conceicao, Koopmeiners (77' McKennie), Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
Ammoniti: Kelly (J), Moreno (C), Smoicic (C), Diego Carlos (C)
Cagliari-Bologna, le formazioni
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Zappa; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Felici; Esposito. Allenatore: Pisacane.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Italiano.
Genoa-Parma, le formazioni
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Sabelli; Frendrup, Masini; Vitinha, Malinovskyi, Ellertsson; Ekuban. Allenatore: Vieira.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Estevez, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
