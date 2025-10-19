Serie A, Como-Juventus 2-0. Ora Genoa-Parma e Cagliari-Bologna. VIDEO

Prima sconfitta di stagione per la squadra di Tudor. Alle 18.00 si prosegue con Atalanta-Lazio (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Mentre alle 20.45 si affrontano Milan e Fiorentina

Sono cinque le partite di questa domenica di Serie A. Nel match delle 12.30 il Como ha battuto la Juventus per 2-0. Ora in campo Cagliari-Bologna e Genoa-Parma. Alle 18.00 sarà il momento di Atalanta-Lazio (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Alle 20.45 si affrontano Milan e Fiorentina.