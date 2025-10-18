Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 18 Torino-Napoli

Non sono state segnate reti nelle prime due partite della settima giornata del campionato 2025/2026. Stasera si gioca il big match tra la squadra di Gasperini e quella di Chivu

Riparte oggi la serie A dopo la sosta per le Nazionali. Negli incontri delle 15 validi per la settimana giornata del campionato 2025/2026, il Lecce ha pareggiato contro il Sassuolo con il punteggio di 0-0, così come il Pisa che ha pareggiato contro il Verona anche in questo caso con il risultato finale di 0-0. Alle 18 invece è il momento di Torino-Napoli, mentre alle 20.45 si gioca il big match Roma-Inter. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La settimana giornata proseguirà poi domani con altri cinque incontri, e terminerà lunedì 20 ottobre con la partita Cremonese-Udinese alle ore 20.45.

La cronaca di Lecce-Sassuolo

Non si registrano grandi occasioni nel primo tempo della sfida del Via del Mare tra Lecce e Sassuolo, con i padroni di casa che controllano il gioco senza però trovare il vantaggio. Nella ripresa sono invece gli ospiti a spingere maggiormente, e si rendono pericolosi prima con Laurentié e poi con Berardi: il risultato però non si sblocca fino alla fine, e la partita termina 0-0.

Il tabellino di Lecce-Sassuolo 0-0

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (19' st Helgason), Ramadani, Berisha (41' st Pierret); Pierotti (29' st Banda), Stulic (19' st Camarda), Morente (41' st N'Dri). All.: Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (29' st Cande), Doig; Thorstvedt, Matic, Vranchx (12' st Pierini); Berardi, Pinamonti (29' st Cheddira), Laurientè (12' st Iannoni). All.: Grosso.

Ammoniti: Berardi, Veiga per gioco falloso, Falcone per proteste, Doig per comportamento non regolamentare.

La cronaca di Pisa-Verona

Non succede quasi nulla nel primo tempo della sfida tra Pisa e Verona, fatto salvo un contatto in aria di rigore nel recupero: dopo un lungo check però non viene concesso il penalty agli ospiti. Nella ripresa il Verona va vicinissima al vantaggio con Orban che però non riesce a segnare. Prima della fine anche Mosquera ha un’occasione, ma il risultato non si sblocca e la partita termina 0-0.

Il tabellino di Pisa-Verona 0-0

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Leris (20' st Cuadrado), Akinsanmiro, Aebischer, Marin (20' st Piccinini), Angori (20' st Bonfanti); Moreo (34' st Tramoni), Nzola.. All.: Gilardino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Cham (16' st Berghali), Serdar (42' st Santiago), Gagliardini, Bernede (16' st Akpa Akpro), Frese; Giovane (22' st Mosquera), Orban (22' st Sarr). All.: Zanetti.

Ammoniti: Akinsanmiro, Piccinini, Canestrelli, Frese, Tramoni e Nunez.