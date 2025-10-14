Italia-Israele, al corteo pro Gaza tensioni fra manifestanti e polizia

È iniziata alle 20.45 Italia-Israele a Udine, con gli Azzurri che cercano la vittoria per blindare il secondo posto che vale i playoff nella corsa alle qualificazioni ai Mondiali 2026. Intanto in città si sono registrate tensioni fra la polizia e il corteo pro Gaza. Fischi all'inno israeliano si sono invece levati dagli spalti dello stadio, poi la risposta, con gli applausi, di una parte del pubblico.

Gli scontri

In piazza primo Maggio, punto di arrivo della dimostrazione, una parte dei manifestanti ha tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per andare oltre e raggiungere lo stadio. Gruppi di giovani con in mano bastoni sono venuti a contatto con i poliziotti in tenuta antisommossa. Una volta respinti, si sono diretti verso un altro possibile varco. Contro la polizia sono stati lanciati fumogeni e petardi e le forze dell'ordine hanno risposto con un cordone di agenti in tenuta antisommossa e gli idranti. In seguito alcuni manifestanti hanno sollevato transenne per colpire i blindati della polizia. Le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa con manganello e scudo hanno risposto respingendoli.