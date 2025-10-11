Mondiali 2026, come funzionano i playoff per qualificarsi

I Mondiali sono la più importante competizione calcistica a livello di Nazionali. La prima edizione del torneo si è giocata nel 1930 e da allora si è regolarmente disputata ogni 4 anni, ad eccezione del 1942 e del 1946 quando non si è giocato a causa della Seconda guerra mondiale. Il Brasile è la Nazionale ad aver vinto più volte la competizione, 5, di cui l’ultima nel 2002, mentre l’attuale detentrice del titolo è l’Argentina, che ha trionfato nel 2022 in Qatar. L’Italia si è imposta nel torneo 4 volte (1934, 1938, 1982, 2006) ed è - insieme alla Germania - al secondo posto nell’Albo d’Oro del Mondiale