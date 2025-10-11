Mondiali 2026, come funzionano i playoff per qualificarsi

Qualificazioni Mondiali 2026, come funzionano i playoff e qual è la situazione dell’ItaliaSport
Introduzione
Il 24 giugno del 2014 rimane ancora oggi il giorno in cui la Nazionale maschile ha giocato l’ultima partita in un Mondiale di calcio. A oltre undici anni di distanza e dopo non essersi qualificati a due edizioni consecutive della manifestazione - Russia 2018 e Qatar 2022 - gli Azzurri sono adesso in corsa per strappare il pass per i Campionati mondiali del 2026.
L’Italia è attualmente impegnata nel gruppo I delle qualificazioni per le squadre europee, e qualora arrivasse al secondo posto del girone - come da classifica attuale - dovrebbe affrontare i playoff per riuscire ad accedere al Mondiale di Canada, Stati Uniti e Messico
Quello che devi sapere
Quante squadre si qualificano ai Mondiali 2026
L’edizione 2026 dei Mondiali di calcio maschile presenterà una importante novità: il numero di Nazionali ammesse al torneo infatti passerà dalle 32 dei precedenti tornei a 48. L’espansione comporterà anche un cambiamento nella formula: ci saranno infatti 12 gironi da 4 squadre, e le migliori due di ogni girone più le migliori 8 terze si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta. La seconda parte del torneo dunque non partirà più dagli ottavi, ma dai sedicesimi di finale. Le due Nazionali che si qualificheranno alla finale dei Mondiali del 2026, quindi, giocheranno 8 partite anziché le precedenti 7
Leggi anche: Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan: andrà al Mondiale 2026
Le Nazionali qualificate dall’Europa
Delle 48 squadre che parteciperanno ai Mondiali del 2026, 16 saranno europee. Per definire quali Nazionali voleranno in Nord America per il torneo, è stato stabilito un percorso di qualificazione: sono stati infatti sorteggiati 12 gironi con le squadre del Vecchio Continente - alcuni composti da 4 formazioni, altri da 5 - e la Nazionale vincitrice di ogni girone si qualifica direttamente per la Coppa del Mondo
I playoff per andare al Mondiale
Il sistema dei gironi stabilisce così le prime 12 Nazionali che si qualificano direttamente al Mondiale 2026. Restano dunque da assegnare 4 posti per l’Europa, e questi vengono determinati attraverso una fase di playoff: le seconde qualificate di tutti i gironi, più le 4 migliori squadre della Nations League 2024/25 non ancora qualificate, partecipano a un nuovo percorso per sperare ancora di volare in Nord America per la prossima edizione della Coppa del Mondo
Come funzionano i playoff
Ma come funzionano i playoff per andare al Mondiale? Le 16 squadre vengono divise in 4 fasce da 4 squadre ciascuna: le prime tre sono formate in base al ranking delle Nazionali, mentre la quarta è composta da quelle provenienti dalla Nations League. Le Nazionali saranno dunque sorteggiate in 4 percorsi da 4 squadre l’uno, in cui si disputeranno semifinale e finale (entrambe in gara secca). Le 4 Nazionali vincitrici si qualificheranno così al Mondiale del 2026
La situazione dell’Italia
In questo momento l’Italia è in seconda posizione nel girone I delle qualificazioni europee, e dunque è possibile che si trovi a giocare i playoff per accedere al prossimo Mondiale. Tuttavia, non è ancora detto che questo avvenga: la Norvegia capolista infatti non è ancora aritmeticamente sicura del primo posto, così come l’Italia attualmente seconda non è matematicamente certa di non poter scendere in classifica e non qualificarsi così nemmeno per gli spareggi. A determinare il destino degli Azzurri saranno le prossime, decisive, partite
Cosa sapere sui Mondiali di calcio
I Mondiali sono la più importante competizione calcistica a livello di Nazionali. La prima edizione del torneo si è giocata nel 1930 e da allora si è regolarmente disputata ogni 4 anni, ad eccezione del 1942 e del 1946 quando non si è giocato a causa della Seconda guerra mondiale. Il Brasile è la Nazionale ad aver vinto più volte la competizione, 5, di cui l’ultima nel 2002, mentre l’attuale detentrice del titolo è l’Argentina, che ha trionfato nel 2022 in Qatar. L’Italia si è imposta nel torneo 4 volte (1934, 1938, 1982, 2006) ed è - insieme alla Germania - al secondo posto nell’Albo d’Oro del Mondiale
L’edizione del 2026 in Nord America
L’edizione 2026 del Mondiale di calcio si disputerà in Canada, Stati Uniti e Messico. Avrà inizio l’11 giugno del 2026 e terminerà il 19 luglio. La finale del torneo sarà disputata al MetLife Stadium a East Rutherford, nel New Jersey. Si tratterà dell’edizione numero 23 del torneo, e sarà quella con il maggior numero di squadre partecipanti
Leggi anche: Mondiali di calcio 2026, biglietti in vendita: come acquistarli