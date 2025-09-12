Mondiali 2026, biglietti in vendita: come acquistarli

La prima fase ha preso il via sul sito della Fifa il 10 settembre. ll 19 la stessa Federazione selezionerà casualmente un numero imprecisato di candidati e assegnerà loro fasce orarie per l'acquisto dei biglietti che comincerà il prossimo mese

La prima fase per acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026 organizzati da Canada, Stati Uniti e Messico ha preso il via sul sito della Fifa mercoledì 10 settembre. Come accade con altre grandi manifestazioni sportive, anche in questo caso non è possibile acquistare direttamente i biglietti, bensì gli utenti entrano a far parte di un'estrazione casuale in cui non si è avvantaggiati in caso di registrazione al servizio prima degli altri. Questa fase dedicata ai tifosi con carte Visa si concluderà il 19 settembre, quando la Fifa selezionerà casualmente un numero imprecisato di candidati e assegnerà loro fasce orarie per l'acquisto dei biglietti che comincerà il prossimo mese.

A ottobre comunicate le fasce

I fortunati estratti potranno acquistare i biglietti per il Mondiali a ottobre, quando la Fifa comunicherà loro esattamente in che fascia oraria avranno la possibilità di comprare i tagliandi per l'evento. Secondo quanto riporta la massima organizzazione del calcio mondile nella prima fascia oraria di ottobre che si concluderà il 21 ottobre dopo l'avvio nel primo giorno del mese, saranno disponibili i biglietti per tutte le partite, compresa la finale. Non è chiaro, però, quanti biglietti per ogni partita saranno assegnati a questa prima fase di vendita.

Ancora nessuna informazione sui prezzi

Le proteste da parte dei tifosi per le informazioni poco chiare sui biglietti sono relative anche ai prezzi, considerando che la Fifa non ha comunicato alcun costo per il Mondiale 2026. Tra l'altro i tifosi dovranno acquistare i biglietti per i Mondiali senza sapere quali saranno le squadre a confronto, visto che il sorteggio dell'evento avverrà solamente il 5 dicembre.