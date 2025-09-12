Mondiali 2026, biglietti in vendita: come acquistarli

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali di calcio 2026, biglietti in vendita: come acquistarli

Sport
©Getty

La prima fase ha preso il via sul sito della Fifa il 10 settembre. ll 19 la stessa Federazione selezionerà casualmente un numero imprecisato di candidati e assegnerà loro fasce orarie per l'acquisto dei biglietti che comincerà il prossimo mese

ascolta articolo

La prima fase per acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026 organizzati da Canada, Stati Uniti e Messico ha preso il via sul sito della Fifa mercoledì 10 settembre. Come accade con altre grandi manifestazioni sportive, anche in questo caso non è possibile acquistare direttamente i biglietti, bensì gli utenti entrano a far parte di un'estrazione casuale in cui non si è avvantaggiati in caso di registrazione al servizio prima degli altri. Questa fase dedicata ai tifosi con carte Visa si concluderà il 19 settembre, quando la Fifa selezionerà casualmente un numero imprecisato di candidati e assegnerà loro fasce orarie per l'acquisto dei biglietti che comincerà il prossimo mese.

A ottobre comunicate le fasce

I fortunati estratti potranno acquistare i biglietti per il Mondiali a ottobre, quando la Fifa comunicherà loro esattamente in che fascia oraria avranno la possibilità di comprare i tagliandi per l'evento. Secondo quanto riporta la massima organizzazione del calcio mondile nella prima fascia oraria di ottobre che si concluderà il 21 ottobre dopo l'avvio nel primo giorno del mese, saranno disponibili i biglietti per tutte le partite, compresa la finale. Non è chiaro, però, quanti biglietti per ogni partita saranno assegnati a questa prima fase di vendita. 

Ancora nessuna informazione sui prezzi

Le proteste da parte dei tifosi per le informazioni poco chiare sui biglietti sono relative anche ai prezzi, considerando che la Fifa  non ha comunicato alcun costo per il Mondiale 2026. Tra l'altro i tifosi dovranno acquistare i biglietti per i Mondiali senza sapere quali saranno le squadre a confronto, visto che il sorteggio dell'evento avverrà solamente il 5 dicembre.

Sport: Ultime notizie

Djokovic lascia la Serbia e va in Grecia: rottura col governo Vucic

Sport

Falso patriota, vergogna nazionale, traditore. Questi sono solo alcuni degli appellattivi...

Mondiali 2026, biglietti in vendita: come acquistarli

Sport

La prima fase ha preso il via sul sito della Fifa il 10 settembre. ll 19 la stessa...

Mondiali di volley maschile 2025, partite e avversarie dell'Italia

Sport

Si apre oggi con la sfida tra i padroni di casa delle Filippine e la Tunisia il Mondiale di...

epa10178803 Italy's head coach Ferdinando De Giorgi reacts during the FIVB Volleyball Men's World Championship final match between Poland and Italy at the Spodek Arena in Katowice, southern Poland, 11 September 2022. EPA/Lukasz Gagulski POLAND OUT

MotoGp, Gp Misano: dove vedere la gara di San Marino

Sport

I piloti della MotoGp arrivano in Emilia-Romagna dopo la tappa in Spagna per il Gp di Catalunya....

Fiumicino, ultima tappa del campionato Moto d'acqua: ospite Abodi

Sport

Dal 12 al 14 settembre va in scena il “Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino”, con oltre...

Sport: I più letti