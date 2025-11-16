Offerte Black Friday
Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Norvegia 1-0. DIRETTA

Sport
©Getty

Gli Azzurri di Gennaro Gattuso, di fatto già ai playoff, affrontano la Norvegia di Haaland a San Siro. La Nazionale è attualmente a quota 18 punti dopo 7 partite nel girone I: l’unica sconfitta è arrivata proprio contro la Norvegia, nella sfida d’andata

Si sta giocando stasera l’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026 dell’Italia: gli Azzurri di Gennaro Gattuso, di fatto già ai playoff, affrontano la Norvegia di Haaland a San Siro (LA DIRETTA DI SKY SPORT): solamente un’improbabile vittoria per 9-0 eviterebbe gli spareggi. La Nazionale è attualmente a quota 18 punti dopo 7 partite nel girone I: l’unica sconfitta è arrivata proprio contro la Norvegia, nella sfida d’andata.

Il tabellino di Italia-Norvegia 1-0. LIVE

10' Pio Esposito

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct Gattuso.

 

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken. 

Italy's forward #10 Giacomo Raspadori (L) and Moldova's defender #03 Mihail Stefan fight for the ball during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group I football match between Moldova and Italy at the Zimbru Stadium in Chisinau, on November 13, 2025. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP) (Photo by DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images)

Qualificazioni Mondiali 2026, Moldavia-Italia finisce 0-2

©Getty

Sport

Mondiali 2026, squadre qualificate: dall'Argentina a Francia e Brasile

Delle 48 squadre Nazionali che si contenderanno la Coppa del Mondo di calcio nel 2026, già 29 quelle sono sicure di poter partecipare. Insieme a loro anche quelle dei Paesi ospitanti, ovvero Usa, Canada e Messico

