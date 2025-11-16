Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Norvegia 1-0. DIRETTA

Gli Azzurri di Gennaro Gattuso, di fatto già ai playoff, affrontano la Norvegia di Haaland a San Siro. La Nazionale è attualmente a quota 18 punti dopo 7 partite nel girone I: l’unica sconfitta è arrivata proprio contro la Norvegia, nella sfida d’andata
Si sta giocando stasera l’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026 dell’Italia: gli Azzurri di Gennaro Gattuso, di fatto già ai playoff, affrontano la Norvegia di Haaland a San Siro (LA DIRETTA DI SKY SPORT): solamente un’improbabile vittoria per 9-0 eviterebbe gli spareggi. La Nazionale è attualmente a quota 18 punti dopo 7 partite nel girone I: l’unica sconfitta è arrivata proprio contro la Norvegia, nella sfida d’andata.
Il tabellino di Italia-Norvegia 1-0. LIVE
10' Pio Esposito
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.
