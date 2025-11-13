Offerte Black Friday
Qualificazioni Mondiali 2026, in corso Moldavia-Italia: 0-0. LIVE

Sport
La nazionale di Gattuso è impegnata a Chisinau nel penultimo appuntamento delle qualificazioni al Mondiale 2026: l’ultimo sarà domenica a San Siro, contro la Norvegia. Poi gli azzurri dovranno giocarsi il pass mondiale nei playoff di marzo

Alle 20.45, a Chisinau, è iniziata la sfida tra Moldavia e Italia (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Per gli azzurri è il penultimo appuntamento delle qualificazioni al Mondiale 2026: l’ultimo sarà domenica a San Siro, contro la Norvegia. La nazionale di Gennaro Gattuso dovrà poi giocarsi il pass mondiale nei playoff di marzo.

Il tabellino di Moldavia-Italia 0-0 (live)

MOLDAVIA (5-3-2): Cojuhar; Revenco, Stefan, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk; Perciun, Rata, Ionita; Postolachi, Nicolaescu. Ct Popescu

 

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct Gattuso

UDINE, ITALY - OCTOBER 14: Mateo Retegui of Italy celebrates after scoring the goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Italy and Israel at Stadio Friuli on October 14, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Claudio Villa - FIGC/FIGC via Getty Images)

Sport: I più letti