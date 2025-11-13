Qualificazioni Mondiali 2026, in corso Moldavia-Italia: 0-0. LIVE

La nazionale di Gattuso è impegnata a Chisinau nel penultimo appuntamento delle qualificazioni al Mondiale 2026: l’ultimo sarà domenica a San Siro, contro la Norvegia. Poi gli azzurri dovranno giocarsi il pass mondiale nei playoff di marzo
Alle 20.45, a Chisinau, è iniziata la sfida tra Moldavia e Italia (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Per gli azzurri è il penultimo appuntamento delle qualificazioni al Mondiale 2026: l’ultimo sarà domenica a San Siro, contro la Norvegia. La nazionale di Gennaro Gattuso dovrà poi giocarsi il pass mondiale nei playoff di marzo.
Il tabellino di Moldavia-Italia 0-0 (live)
MOLDAVIA (5-3-2): Cojuhar; Revenco, Stefan, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk; Perciun, Rata, Ionita; Postolachi, Nicolaescu. Ct Popescu
ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct Gattuso
