Qualificazioni Mondiali 2026, in corso Moldavia-Italia: 0-0. LIVE

Sport

A Parigi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento al giocatore del Psg Osumane Dembelè. Erano 30 i candidati finalisti, tra cui Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano e vincitore del trofeo Yashin come miglior portiere. Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona Aitana Bonmatì