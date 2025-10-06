Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan: andrà al Mondiale 2026

Il "Ct italiano guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo FIFA che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico". Così, in un post apparso sui social, la federazione uzbeka ha confermato l'incarico all'ex campione del mondo con l'Italia nel 2006

Fabio Cannavaro, campione del Mondo con l'Italia nel 2006, è il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan. La conferma è arrivata via social. "La Federazione Calcistica dell'Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, tre volte partecipante alla Coppa del Mondo FIFA, campione del Mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna. Il Ct italiano guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo FIFA che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico", si legge in un post su X.

Lo staff

Cannavaro, è stato precisato, sarà coadiuvato dal seguente staff tecnico:

— Eugenio Albarella — Vice Allenatore (in precedenza ha lavorato con la nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria);

— Francesco Troise — Preparatore Atletico (in precedenza con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria);

— Antonio Chimenti — Preparatore dei Portieri (in precedenza ha lavorato con le nazionali giovanili italiane, Sampdoria e SPAL).