Calcio, la Fifa ha presentato "Trionda", il pallone dei Mondiali 2026

La Fifa ha presentato nelle scorse ore il pallone ufficiale della Coppa del Mondo 2026. Si chiama "Trionda" e propone tratti di alta tecnologia e dettagli che rendono omaggio ai tre paesi che ospiteranno la competizione, ovvero Stati Uniti, Messico e Canada. Il pallone, che è stato ufficialmente presentato durante un evento a New York, viene di nuovo firmato da Adidas, come era successo già in passato.

Le parole di Infantino

"Sono felice e orgoglioso di presentare il Trionda", ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. "Adidas ha creato un nuovo e iconico pallone mondiale, il cui design incarna l'unità e la passione dei paesi ospitanti", ha poi aggiunto.

Alcuni dettagli sul pallone

La prima Coppa del Mondo organizzata da tre paesi e con la partecipazione di 48 squadre, è stata dunque fonte di ispirazione sia per il nome del pallone sia per i dettagli dello stesso, tra parti di verde, rosso e blu e i simboli iconografici delle nazioni ospitanti, ovvero le foglie d'acero del Canada, l'aquila del Messico e le stelle degli Stati Uniti. Al centro, poi, si nota chiaramente un triangolo: il legame è all'unione dei tre paesi nordamericani, formato da pannelli che riproducono le onde a cui fa riferimento il nome del pallone. Adidas, è stato spiegato, ha voluto creare dettagli sia aerodinamici sia tecnologici, i quali consentiranno di ottenere informazioni su ogni movimento del pallone. Un sensore di movimento a 500 Hz, infatti, potrà inviare dati precisi al sistema VAR in tempo reale, aiutando gli arbitri a prendere decisioni specifiche, come quelle relative al fuorigioco.