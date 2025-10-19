MotoGP Australia, Raul Fernandez conquista sua prima vittoria

Bezzecchi, vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo. Alex Marquez ha concluso al quarto posto, rafforzando la sua corsa a concludere la stagione al secondo posto nel campionato del mondo

L'Aprilia ha coronato un weekend trionfale in Australia: dopo il successo di Marco Bezzecchi nella Sprint, è arrivata la prima vittoria nella Moto Gp per Raul Fernandez. Bezzecchi, vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo. Alex Marquez ha concluso al quarto posto, rafforzando la sua corsa a concludere la stagione al secondo posto nel campionato del mondo.

In una giornata nuvolosa a Phillip Island, il pilota Aprilia ha beneficiato di due long lap penalty scontate da un Marco Bezzecchi in fuga, tagliando il traguardo con 1,418 secondi di vantaggio sulla Ducati di Fabio Di Giannantonio. Si torna in pista il prossimo weekend, dal 24 al 26 ottobre a Sepang, in Malesia. Nella classifica Costruttori la Ducati ha ora 671 punti, seguita dall'Aprilia con 345 e dalla Ktm a quota 298.