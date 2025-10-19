Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP Australia, Raul Fernandez conquista sua prima vittoria

Sport
©Getty

Bezzecchi, vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo. Alex Marquez ha concluso al quarto posto, rafforzando la sua corsa a concludere la stagione al secondo posto nel campionato del mondo

ascolta articolo

L'Aprilia ha coronato un weekend trionfale in Australia: dopo il successo di Marco Bezzecchi nella Sprint, è arrivata la prima vittoria nella Moto Gp per Raul Fernandez. Bezzecchi, vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo. Alex Marquez ha concluso al quarto posto, rafforzando la sua corsa a concludere la stagione al secondo posto nel campionato del mondo.

In una giornata nuvolosa a Phillip Island, il pilota Aprilia ha beneficiato di due long lap penalty scontate da un Marco Bezzecchi in fuga, tagliando il traguardo con 1,418 secondi di vantaggio sulla Ducati di Fabio Di Giannantonio. Si torna in pista il prossimo weekend, dal 24 al 26 ottobre a Sepang, in Malesia. Nella classifica Costruttori la Ducati ha ora 671 punti, seguita dall'Aprilia con 345 e dalla Ktm a quota 298. 

Sport: Ultime notizie

MotoGP Australia, Raul Fernandez conquista sua prima vittoria

Sport

Bezzecchi, vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo. Alex Marquez ha concluso al quarto...

Formula 1, Gp Austin: a Verstappen Sprint e pole. HIGHLIGHTS

Sport

Il pilota olandese domina il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 e si prende la prima...

Six Kings Slam, Sinner batte Alcaraz in finale e trionfa a Riyadh

Sport

Il numero 2 del mondo ha sconfitto lo spagnolo in due set col punteggio di 6-2, 6-4:...

Serie A, Napoli perde a Torino 1-0. Roma-Inter finisce 0-1. HIGHLIGHTS

Sport

Alle ore 15 si sono giocate Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona, entrambe terminate 0-0. Gli uomini di...

Serie A

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024...

47 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Sport: I più letti