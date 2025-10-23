Europa e Conference League, oggi in campo Roma, Bologna e Fiorentina

Dopo le partite di Champions League di Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, è il momento delle italiane impegnate nelle altre coppe europee. Dopo i due incontri del tardo pomeriggio, alle 21 la Roma riceve il Viktoria Plzen per il suo incontro di Europa League

Scendono in campo oggi le squadre italiane impegnate in Europa League e in Conference League. Dopo le partite che hanno visto Inter, Napoli, Atalanta e Juventus impegnate in Champions League, alle 18.45 è il momento di FCSB-Bologna (valida per l’Europa League) e di Rapid Vienna-Fiorentina (che si disputa invece per la Conference League). Alle 21, invece, la Roma riceve il Viktoria Plzen in EL (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).