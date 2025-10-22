Champions: Atalanta-Slavia Praga 0-0, Real Madrid-Juve 0-0. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Champions League, Atalanta-Slavia Praga 0-0 e Real Madrid-Juventus 0-0. LIVE

Sport
Gli uomini di Ivan Juric hanno la possibilità di salire a quota 6 punti, mentre quelli di Igor Tudor hanno il difficile compito di cercare la prima vittoria dell’anno in Europa, dopo i pareggi nelle prime due giornate. Ieri l’Inter ha vinto 4-0 contro l’USG, mentre il Napoli ha perso 6-2 contro il PSV

Prosegue oggi la terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. Dopo la larga vittoria  per 4-0 dell’Inter contro l’USG a Bruxelles e la pesante sconfitta in trasferta del Napoli contro il PSV per 6-2, questa sera dalle ore 21 a essere in campo sono l’Atalanta e la Juventus: i nerazzurri guidati da Ivan Juric affrontano in casa lo Slavia Praga, mentre i bianconeri di Igor Tudor sono di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

Il tabellino di Atalanta-Slavia Praga 0-0. LIVE

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

 

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovic; Boril, Vlcek, Zima, Mbodji; Moses, Zafeiris, Dorley; Kusej, Provod, Chory All. Trpisovsky

Il tabellino di Real Madrid-Juventus 0-0. LIVE

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Bellingham; Guler, Diaz, Vinicius; Mbappé.  All. Xabi Alonso

 

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

