Serie A, Cremonese-Udinese finisce 1-1: a Terracciano risponde Zaniolo

©Ansa

La sfida allo stadio Giovanni Zini ha chiuso la settima giornata di campionato. Cremonese in vantaggio dopo 4 minuti grazie alla rete di Terracciano, al 51’ il pareggio dell’Udinese firmato da Zaniolo

Cremonese-Udinese ha chiuso con un pareggio la settima giornata del campionato di Serie A: la sfida allo stadio Giovanni Zini è finita 1-1. I padroni di casa sono andati in vantaggio dopo 4 minuti grazie a Terracciano, poi al 51’ il pareggio degli ospiti firmato da Zaniolo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Il tabellino di Cremonese-Udinese 1-1

4' Terracciano (C), 51' Zaniolo (U)
 

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin (62' Barbieri), Payero (62' Lordkipanidze), Bondo, Vandeputte (74' Vazquez), Pezzella; Vardy, Bonazzoli (74' Sarmiento). All. Nicola
 

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli (86' Ehizibue), Ekkelenkamp (62' Piotrowski), Karlstrom, Atta (86' Miller), Kamara; Bayo (62' Buksa), Zaniolo (75' Davis). All. Runjaic

Ammoniti: Zerbin, Vandeputte, Payero, Vardy (C), Goglichidze, Kabasele (U).

Serie A, Juve ko. Pari Atalanta, vincono Bologna e Milan. VIDEO

