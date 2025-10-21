Champions, alle 21 PSV Eindhoven-Napoli e Union SG-Inter: formazioni

Le squadre di Conte e Chivu tornano in campo per la 3^ giornata della massima competizione europea. Domani tocca a Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga
Dopo la pausa nazionali la Champions League riparte con la 3^ giornata. Due le italiane in campo stasera alle 21: Antonio Conte guida il Napoli sul campo del Psv Eindhoven (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), mentre l'Inter di Cristian Chivu è in Belgio per affrontare l'Union Saint-Gilloise (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE). Domani tocca a Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga.
Le formazioni di Union SG-Inter (ore 21)
UNION SAINT-GILLOISE (3-5-1-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van De Perre, Niang; Ait El Hadj; David. All.: Hubert
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All.: Chivu
Le formazioni di PSV Eindhoven-Napoli (ore 21)
PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; M. Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til. All.: Bosz
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All.: Conte
