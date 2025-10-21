Esplora tutte le offerte Sky
Champions, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della gara col Psv

Sport

Stasera si gioca la gara di Champions tra la squadra di Conte e gli olandesi del Psv Eindhoven. La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirli proprio con gli arresti

ascolta articolo

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven. Lo riportano i media olandesi secondo cui le autorità della città del sud dei Paesi Bassi spiegano che le persone arrestate avrebbero "causato disordini con il loro comportamento", riporta l'agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp). Anche quattro tifosi del Psv - viene aggiunto dalla Anp - sono stati fermati per lo stesso motivo in diverse zone della stessa Eindhoven, dove stasera la squadra di calcio partenopea sfiderà quella locale nella terza giornata della fase campionato della Champions League. 

NETHERLANDS PROTEST - ©Ansa

Non ci sono stati veri disordini

La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirlo proprio con gli arresti. I tifosi del Napoli sono stati descritti come un "gruppo numeroso" con una "certa atmosfera": gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, dove saranno interrogati. Alcune persone fermate non avrebbero i biglietti per la partita di Champions League. Il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente istituito una zona di sicurezza ad alto rischio in visione della partita. Ciò consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive nel centro e in altri luoghi della città.

