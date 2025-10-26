Atp Vienna, alle 14 c'è la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev

Ottava sfida in carriera tra il tennista italiano e quello tedesco: i precedenti dicono 4-3 per Zverev, ma Sinner ha vinto l’ultimo scontro alzando il trofeo dell’Australian Open nel gennaio del 2025. Per l’altoatesino è la 31esima finale a livello Atp, l’ottava della stagione. Il match sul sintetico indoor del Wiener Stadthalle si potrà seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev nel torneo Atp 500 di Vienna . Il match è in programma alle 14 sul sintetico indoor del Wiener Stadthalle e si potrà seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Per l’italiano è la 31esima finale a livello Atp, l’ottava della stagione. Per il tedesco è la 40esima nel circuito maggiore.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Tra Sinner e Zverev è l’ottava sfida in carriera. L’italiano, numero 2 del mondo, ritrova il tedesco (numero 3) per la prima volta dopo la finale di quest'anno all'Australian Open: in quell’occasione ad alzare il trofeo è stato l’altoatesino, che ha vinto in tre set. Guardando al totale dei sette precedenti, però, il tennista tedesco conduce 4-3. Zverev ha vinto nel 2020 in semifinale all’Atp Colonia, nel 2021 agli ottavi degli Us Open, nel 2022 ai quarti del Masters 1000 Monte-Carlo e agli ottavi degli Us Open del 2023. Sinner, invece, ha avuto la meglio agli ottavi del Roland Garros nel 2020, in semifinale al Masters 1000 Cincinnati nel 2024 e nella finale dell’Australian Open nel gennaio del 2025.

Il cammino di Sinner e Zverev

Jannik Sinner è arrivato in finale a Vienna dopo aver battuto Alex De Minaur per 6-3, 6-4. Alexander Zverev, nell’altra semifinale, ha sconfitto Lorenzo Musetti col punteggio 6-4, 7-5 facendo svanire il sogno di un ultimo atto tutto azzurro. Il tennista italiano in questo torneo è arrivato in finale senza aver ceduto un set e, oltre a De Minaur, ha sconfitto Flavio Cobolli, Daniel Altmaier e Aleksandr Bublik. Zverev, invece, quest’anno a Vienna ha perso un solo set e ha battuto, oltre a Musetti, anche Jacob Fearnley, Matteo Arnaldi e Tallon Griekspoor (che si è ritirato poco prima del match).