Atp Vienna, alle 14 c'è la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev

Sport
©Getty

Ottava sfida in carriera tra il tennista italiano e quello tedesco: i precedenti dicono 4-3 per Zverev, ma Sinner ha vinto l’ultimo scontro alzando il trofeo dell’Australian Open nel gennaio del 2025. Per l’altoatesino è la 31esima finale a livello Atp, l’ottava della stagione. Il match sul sintetico indoor del Wiener Stadthalle si potrà seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev nel torneo Atp 500 di Vienna. Il match è in programma alle 14 sul sintetico indoor del Wiener Stadthalle e si potrà seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Per l’italiano è la 31esima finale a livello Atp, l’ottava della stagione. Per il tedesco è la 40esima nel circuito maggiore.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Tra Sinner e Zverev è l’ottava sfida in carriera. L’italiano, numero 2 del mondo, ritrova il tedesco (numero 3) per la prima volta dopo la finale di quest'anno all'Australian Open: in quell’occasione ad alzare il trofeo è stato l’altoatesino, che ha vinto in tre set. Guardando al totale dei sette precedenti, però, il tennista tedesco conduce 4-3. Zverev ha vinto nel 2020 in semifinale all’Atp Colonia, nel 2021 agli ottavi degli Us Open, nel 2022 ai quarti del Masters 1000 Monte-Carlo e agli ottavi degli Us Open del 2023. Sinner, invece, ha avuto la meglio agli ottavi del Roland Garros nel 2020, in semifinale al Masters 1000 Cincinnati nel 2024 e nella finale dell’Australian Open nel gennaio del 2025.

Il cammino di Sinner e Zverev

Jannik Sinner è arrivato in finale a Vienna dopo aver battuto Alex De Minaur per 6-3, 6-4. Alexander Zverev, nell’altra semifinale, ha sconfitto Lorenzo Musetti col punteggio 6-4, 7-5 facendo svanire il sogno di un ultimo atto tutto azzurro. Il tennista italiano in questo torneo è arrivato in finale senza aver ceduto un set e, oltre a De Minaur, ha sconfitto Flavio Cobolli, Daniel Altmaier e Aleksandr Bublik. Zverev, invece, quest’anno a Vienna ha perso un solo set e ha battuto, oltre a Musetti, anche Jacob Fearnley, Matteo Arnaldi e Tallon Griekspoor (che si è ritirato poco prima del match).

VIENNA, AUSTRIA - OCTOBER 25: Jannik Sinner of Italy celebrates winning against Alex De Minaur of Australia (not pictured) in their semi final match during day eight of the Erste Bank Open 2025 at Wiener Stadthalle on October 25, 2025 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

La finale tra Sinner e Zverev

  • ore 14 - Atp Vienna: SINNER (Ita) vs Zverev (Ger)

