Laila Hasanovic, presunta fidanzata e sfondo del cellulare di Sinner

Laila Hasanovic, chi è la presunta fidanzata e sfondo dello smartphone di Jannik SinnerSport
Secondo molti quell'immagine, catturata dietro le quinte degli US Open, ritrarrebbe la sua nuova fidanzata, la modella danese di origini bosniache Laila Hasanovic, ex di Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael
Il gossip impazza per lo sfondo del cellulare “catturato” da SuperTennis dietro le quinte dello US Open. Il telefonino in questione è quello di Jannick Sinner e l’immagine sotto la lente d’ingrandimento sarebbe quella di Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache e sua presunta nuova fidanzata. In una breve sequenza mandata in onda dal canale televisivo del tennis prima del match contro Denis Shapovalov, da lontano si intravede per pochi secondi lo sfondo dello smartphone del numero uno. Questo è bastato per far scatenare gli appassionati del web che hanno subito riconosciuto la modella in quell’immagine. Tra le protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia 2025, ex di Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, Laila Hasanovic oggi ha oltre 350 mila follower su Instagram e in più di un’occasione è stata notata in tribuna al Roland Garros e a Wimbledon per seguire le gesta del campione italiano.
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa