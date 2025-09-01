Laila Hasanovic, presunta fidanzata e sfondo del cellulare di Sinner

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Laila Hasanovic, chi è la presunta fidanzata e sfondo dello smartphone di Jannik Sinner

Sport
©Getty

Secondo molti quell'immagine, catturata dietro le quinte degli US Open, ritrarrebbe la sua nuova fidanzata, la modella danese di origini bosniache Laila Hasanovic, ex di Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael

ascolta articolo

Il gossip impazza per lo sfondo del cellulare “catturato” da SuperTennis dietro le quinte dello US Open. Il telefonino in questione è quello di Jannick Sinner e l’immagine sotto la lente d’ingrandimento sarebbe quella di Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache e sua presunta nuova fidanzata. In una breve sequenza mandata in onda dal canale televisivo del tennis prima del match contro Denis Shapovalov, da lontano si intravede per pochi secondi lo sfondo dello smartphone del numero uno. Questo è bastato per far scatenare gli appassionati del web che hanno subito riconosciuto la modella in quell’immagine. Tra le protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia 2025, ex di Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, Laila Hasanovic oggi ha oltre 350 mila follower su Instagram e in più di un’occasione è stata notata in tribuna al Roland Garros e a Wimbledon per seguire le gesta del campione italiano.

FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/45
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Us Open, stanotte Sinner. Prima c’è Musetti. In campo anche il doppio

Sport

Sul cemento di Flushing Meadows si chiudono gli ottavi del singolare maschile. Nella notte tocca...

epa12324926 Jannik Sinner of Italy in action against Vit Kopriva of the Czech Republic during the first round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 26 August 2025. The US Open tournament runs from 24 August through 07 September. EPA/JOHN G. MABANGLO

Laila Hasanovic, presunta fidanzata e sfondo del cellulare di Sinner

Sport

Secondo molti quell'immagine, catturata dietro le quinte degli US Open, ritrarrebbe la sua nuova...

Calciomercato Serie A, acquisti estivi e cessioni: stop alle 20. FOTO

Sport

Sono diversi i movimenti di mercato ufficializzati dalle 20 squadre di Serie A: l’Inter ha...

Acquisti e cessioni del calciomercato estivo 2025

Serie A, Lazio-Verona 4-0 e Inter-Udinese 1-2. HIGHLIGHTS

Sport

Si chiude la seconda giornata di campionato. Nerazzurri sconfitti a San Siro dai friuliani,...

Europei basket, Italia vince 96-79 contro la Bosnia. 39 di Fontecchio

Sport

Secondo successo di fila per gli azzurri, che risalgono così la classifica nel gruppo C,...

Sport: I più letti