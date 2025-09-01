Laila Hasanovic, presunta fidanzata e sfondo del cellulare di Sinner

Il gossip impazza per lo sfondo del cellulare “catturato” da SuperTennis dietro le quinte dello US Open. Il telefonino in questione è quello di Jannick Sinner e l’immagine sotto la lente d’ingrandimento sarebbe quella di Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache e sua presunta nuova fidanzata. In una breve sequenza mandata in onda dal canale televisivo del tennis prima del match contro Denis Shapovalov, da lontano si intravede per pochi secondi lo sfondo dello smartphone del numero uno. Questo è bastato per far scatenare gli appassionati del web che hanno subito riconosciuto la modella in quell’immagine. Tra le protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia 2025, ex di Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, Laila Hasanovic oggi ha oltre 350 mila follower su Instagram e in più di un’occasione è stata notata in tribuna al Roland Garros e a Wimbledon per seguire le gesta del campione italiano.