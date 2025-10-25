Atp Parigi 2025, tabellone e avversari di Sinner al Masters 1000

Al Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione, l’altoatesino numero 2 del mondo debutta al secondo turno contro uno tra Bergs e Michelsen. Se andasse avanti, possibile quarto di finale con Ben Shelton. In semifinale potrebbe trovare Musetti, Zverev o Medvedev. Una nuova sfida con Alcaraz sarebbe possibile solo in finale. Il torneo sarà in diretta dal 27 ottobre al 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW
A Parigi è tutto pronto per l'ultimo Masters 1000 della stagione. Il Rolex Paris Masters, indoor nella capitale francese, quest'anno per la prima volta cambia sede: si gioca alla Defense Arena e non più a Bercy. Gli italiani ammessi direttamente nel main draw sono cinque, tra cui il numero 2 del mondo Jannik Sinner: ecco il suo potenziale cammino nel torneo, che sarà in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il possibile cammino di Sinner
L’altoatesino usufruirà di un bye al primo turno (come tutte le prime 8 teste di serie del torneo). Debutterà quindi al secondo turno contro uno tra Zizou Bergs e Alex Michelsen. Agli ottavi di finale Sinner potrebbe trovare uno tra Cerundolo, Mensik o Kecmanovic. Se andasse avanti nel tabellone c’è la possibilità di un incrocio ai quarti con Ben Shelton, Cobolli o Rublev. In semifinale potrebbe trovare Musetti, Zverev o Medvedev. Una nuova sfida con Carlos Alcaraz sarebbe possibile solo in finale, visto che i due sono sui lati opposti del tabellone. Sul lato dello spagnolo ci sono anche Ruud, Fritz e Alex de Minaur.
Chi potrebbe incrociare Sinner?
- 1° turno: Bye
- 2° turno: vincente del match tra Alex Michelsen e Zizou Bergs
- Ottavi di finale: Francisco Cerundolo, Jakub Mensik o Miomir Kecmanovic
- Quarti di finale: Flavio Cobolli, Ben Shelton o Andrey Rublev
- Semifinale: Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev o Alexander Zverev
- Finale: Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Taylor Fritz o Alex de Minaur
