Atp Parigi 2025, tabellone e avversari di Sinner al Masters 1000

Al Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione, l’altoatesino numero 2 del mondo debutta al secondo turno contro uno tra Bergs e Michelsen. Se andasse avanti, possibile quarto di finale con Ben Shelton. In semifinale potrebbe trovare Musetti, Zverev o Medvedev. Una nuova sfida con Alcaraz sarebbe possibile solo in finale. Il torneo sarà in diretta dal 27 ottobre al 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW

A Parigi è tutto pronto per l'ultimo Masters 1000 della stagione. Il Rolex Paris Masters, indoor nella capitale francese, quest'anno per la prima volta cambia sede: si gioca alla Defense Arena e non più a Bercy. Gli italiani ammessi direttamente nel main draw sono cinque, tra cui il numero 2 del mondo Jannik Sinner: ecco il suo potenziale cammino nel torneo, che sarà in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW.