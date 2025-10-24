Atp Parigi, tabellone e partecipanti: cinque gli italiani

In gara all’ultimo Masters 1000 della stagione ci sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, tutti dalla stessa parte del tabellone. L’altoatesino esordirà al secondo turno contro uno tra Zizou Bergs e Alex Michelsen

Sono cinque i tennisti italiani che parteciperanno all’Atp di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione in scena dal 27 ottobre al 2 novembre, che ha reso noti gli accoppiamenti del main draw. Non manca il numero 2 del mondo Jannik Sinner, che esordirà al secondo turno contro uno tra Zizou Bergs e Alex Michelsen. Presenti anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Il torneo è in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW.