Atp Parigi, tabellone e partecipanti: cinque gli italiani

Sono cinque i tennisti italiani che parteciperanno all’Atp di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione in scena dal 27 ottobre al 2 novembre, che ha reso noti gli accoppiamenti del main draw. Non manca il numero 2 del mondo Jannik Sinner, che esordirà al secondo turno contro uno tra Zizou Bergs e Alex Michelsen. Presenti anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Il torneo è in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il 1° turno degli italiani all’Atp Di Parigi
- Sinner bye (al 2° turno contro Bergs o Michelsen)
- Musetti by (al 2° turno contro Sonego o Qualificato)
- Cobolli vs Machac
- Darderi vs [WC] Cazaux
- Sonego vs Qualificato
Il tabellone
Tutti gli italiani sono dalla stessa parte del tabellone. Dall’altra c’è il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz che esordirà al secondo turno contro uno fra Cameron Norrie e Sebastian Baez. Usufruiscono del bye anche Casper Ruud, Taylor Fritz, e Alex De Minaur.
I potenziali quarti di finale
- Alcaraz vs Ruud
- De Minaur vs Fritz
- Zverev vs Musetti
- Sinner vs Ben Shelton
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa