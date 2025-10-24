Offerte Sky
Atp Parigi, tabellone e partecipanti: cinque gli italiani

In gara all’ultimo Masters 1000 della stagione ci sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, tutti dalla stessa parte del tabellone. L’altoatesino esordirà al secondo turno contro uno tra Zizou Bergs e Alex Michelsen

Sono cinque i tennisti italiani che parteciperanno all’Atp di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione in scena dal 27 ottobre al 2 novembre, che ha reso noti gli accoppiamenti del main draw. Non manca il numero 2 del mondo Jannik Sinner, che esordirà al secondo turno contro uno tra Zizou Bergs e Alex Michelsen. Presenti anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Il torneo è in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il 1° turno degli italiani all’Atp Di Parigi

  • Sinner bye (al 2° turno contro Bergs o Michelsen)
  • Musetti by (al 2° turno contro Sonego o Qualificato)
  • Cobolli vs Machac
  • Darderi vs [WC] Cazaux
  • Sonego vs Qualificato

Il tabellone

Tutti gli italiani sono dalla stessa parte del tabellone. Dall’altra c’è il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz che esordirà al secondo turno contro uno fra Cameron Norrie e Sebastian Baez. Usufruiscono del bye anche Casper Ruud, Taylor Fritz, e Alex De Minaur.

I potenziali quarti di finale

  • Alcaraz vs Ruud
  • De Minaur vs Fritz
  • Zverev vs Musetti
  • Sinner vs Ben Shelton

