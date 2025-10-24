Sinner, Berrettini e altri tennisti chef per un giorno all'Atp Vienna

Sotto la guida dello chef del Plachuttarestaurant che li ha ospitati, i campioni di tennis si sono sfidati ai fornelli su uno dei piatti tipici viennesi, la Wiener Schnitzel
Per qualche ora ha smesso i panni di campioni di tennis per indossare quelli di cuochi. Sono immagini insolite quelle che, in un momento di pausa durante l’Atp di Vienna, ritraggono Jannick Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrej Rublev e Stefanos Tsitsipas, capitanati da Thomas Muster, alle prese con la Wiener Schnitzel, sotto la guida dello chef del Plachuttarestaurant che li ha ospitati. Non sono mancate le risate e le prese in giro durante le fasi di preparazione della cotoletta alla viennese, dalla battitura della fetta di carne, all’impanatura e alla cottura in olio bollente.
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa