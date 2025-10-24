Sinner, Berrettini e altri tennisti chef per un giorno all'Atp Vienna

Per qualche ora ha smesso i panni di campioni di tennis per indossare quelli di cuochi. Sono immagini insolite quelle che, in un momento di pausa durante l’Atp di Vienna, ritraggono Jannick Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrej Rublev e Stefanos Tsitsipas, capitanati da Thomas Muster, alle prese con la Wiener Schnitzel, sotto la guida dello chef del Plachuttarestaurant che li ha ospitati. Non sono mancate le risate e le prese in giro durante le fasi di preparazione della cotoletta alla viennese, dalla battitura della fetta di carne, all’impanatura e alla cottura in olio bollente.