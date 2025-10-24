Atp Vienna, oggi in campo tre italiani: Berrettini, Sinner e Musetti

Berrettini affronta De Minaur, Sinner invece scende in campo contro Bublik. In serata, Musetti sfiderà Moutet. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue l'avventura azzurra nell'Atp di Vienna. Si inizia con Matteo Berrettini che, alle 13.30, sfida l'australiano De Minaur. Poi sarà la volta di Jannik Sinner, nel pomeriggio, che affronta Bublik. Mentre Lorenzo Musetti scenderà in campo questa sera contro Moutet. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
I match di oggi
Questi i match in programma per oggi che vedono impegnati gli italiani:
- ore 13.30 De Minaur (Aus) vs BERRETTINI (Ita)
- non prima delle 17.30 - SINNER (Ita) vs Bublik (Kaz)
- non prima delle 20.15- Moutet (Fra) vs MUSETTI (Ita)
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa