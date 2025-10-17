Will Smith risponde a Sinner: "Un film su di te? Ci sto!"Cinema
In conferenza stampa al Six Kings Slam il tennista ha indicato Smith come attore di riferimento che potrebbe interpretare la sua figura in un ipotetico biopic dal momento che ha già partecipato ad un film sul tennis Una famiglia vincente – King Richard per cui ha vinto anche l'Oscar
Botta e risposta tra Jannik Sinner e Will Smith: l’attore potrebbe interpretare il campione azzurro in un film su di lui. Tutto è nato durante un’intervista al Six Kings Slam, quando a Jannik Sinner è stata posta la domanda: “Se ci fosse un film di Hollywood su di te, quale attore vorresti ti interpretasse?” L’altoatesino non ha avuto dubbi e ha fatto il nome di Will Smith, aggiungendo con un sorriso: “Diverso, ma bello!” Non si è fatta attendere la risposta dell’attore: “Un film su di te? Ci sto!”
Il video virale sui social
Il video è diventato virale sui social, raccogliendo centinaia di migliaia di visualizzazioni, grazie anche al profilo di Turki Alalshikh, l’uomo dietro tutti i grandi eventi sportivi in Arabia Saudita. Nel video si sente chiaramente l’intervistatrice fare la domanda a Sinner e la risposta entusiasta dell’azzurro.
Subito dopo, Will Smith ha accolto la proposta con entusiasmo, pubblicando un fotomontaggio sui suoi social: “Ci sto / I’m in”, taggando Jannik. Nella Instagram story si vede il volto di Smith reggere la coppa di Wimbledon, che Sinner ha vinto lo scorso anno, diventando il primo tennista italiano nella storia a conquistare questo prestigioso titolo del Grande Slam.
Will Smith non è nuovo al mondo del tennis cinematografico: nel 2022 ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista per il ruolo di Richard Williams, padre e allenatore di Serena e Venus Williams, nel film Una famiglia vincente – King Richard.
Potrebbe interessarti
Will Smith, il tour per il nuovo album Based on a True Story
Ma è un film davvero all’orizzonte?
La risposta entusiasta di Smith ha già acceso la fantasia e l’emozione tra i fan, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su un progetto cinematografico dedicato al giovane talento italiano. Resta però l’ipotesi dopo questo scambio di battute di vedere presto la storia di Sinner raccontata sul grande schermo, con Will Smith pronto a vestire i suoi panni.
@Warner Bros
Una famiglia vincente - King Richard, il cast del film
“Una famiglia vincente - King Richard”, film diretto da Reinaldo Marcus Green con protagonista Will Smith, arriva in prima tv mercoledì 8 maggio su Canale 5. La pellicola è incentrata sulla figura di Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle Venus e Serena Williams: grazie alla determinazione dell'uomo le due ragazze diventeranno delle grandi campionesse di tennis