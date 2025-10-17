Will Smith risponde a Sinner: "Un film su di te? Ci sto!"

Botta e risposta tra Jannik Sinner e Will Smith: l’attore potrebbe interpretare il campione azzurro in un film su di lui. Tutto è nato durante un’intervista al Six Kings Slam, quando a Jannik Sinner è stata posta la domanda: “Se ci fosse un film di Hollywood su di te, quale attore vorresti ti interpretasse?” L’altoatesino non ha avuto dubbi e ha fatto il nome di Will Smith, aggiungendo con un sorriso: “Diverso, ma bello!” Non si è fatta attendere la risposta dell’attore: “Un film su di te? Ci sto!”