Six Kings Slam, Sinner batte Djokovic e vola in finale con Alcaraz

Six Kings Slam, Sinner batte Djokovic in due set e vola in finale con Alcaraz

Sabato si ritroveranno di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dopo che l'azzurro in semifinale ha eliminato Novak Djokoviin due set 6-4, 6-2

Il campione in carica Jannik Sinner vola in finale al Six Kings Slam, la ricca esibizione in corso di svolgimento a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero 2 del mondo, sconfigge il serbo, Novak Djokovic, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Sinner affronterà sabato sera lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, vincitore con lo stesso punteggio di 6-4, 6-2 sullo statunitense Taylor Fritz, numero 4 Atp. 

In avvio sia il serbo che l'altoatesino tengono il servizio a 15. Il break per il campione in carica di Wimbledon arriva al terzo gioco. Sul 30-30 l'azzurro trova la palla break prendendo l'iniziativa con il dritto e chiudendo con lo smash, poi conquista il game grazie al serve and volley sbagliato dall'avversario. Sinner consolida il break tenendo la battuta a 30 e portandosi sul 3-1 con tre giochi di fila. Djokovic reagisce e tiene a zero il servizio. Anche Sinner vince a zero il suo turno di battuta e si porta sul 4-2. Nel settimo gioco Sinner prova a mettere pressione in risposta ma Djokovic tiene la battuta a 30 e resta in scia. Con palle nuove il numero 2 del mondo gioca il game perfetto: turno a zero con quattro punti diretti con il servizio per il 5-3. Il serbo accorcia sul 4-5 con un turno di battuta a 15 chiuso con uno splendido contropiede di rovescio. L'azzurro va a servire per il primo set chiudendo da campione con un ace sul primo set-ball: game a 15 e 6-4 in 33'. 

Il secondo set parte nel migliore dei modi per Sinner. Da 15-15 arrivano tre punti consecutivi per che conquista il break con un rovescio difensivo che sorprende Djokovic. Altro game al servizio perfetto di Sinner che conferma il break di vantaggio e vola sul 2-0. Nel terzo gioco il campione olimpico si sblocca tenendo la battuta a 15. Prosegue il monologo al servizio di Sinner con un altro turno di battuta a zero e 3-1. Nel quinto game altro break per l'azzurro. Sul 30-30 trova una fenomenale uscita lungolinea di rovescio e poi chiude il game grazie al rovescio sbagliato da Djokovic in uscita dal servizio. Nel sesto gioco arrivano le prime palle break per Djokovic che si ritrova avanti 15-40 dopo uno schiaffo al volo sbagliato da Sinner. Da quel momento, però, l'altoatesino non sbaglia più: quattro punti di fila e 5-1. Il serbo rimonta da 15-30 con tre punti di fila e accorcia sul 2-5. L'ultimo game è una formalità per il fuoriclasse di Sesto Pusteria che tiene il servizio a 15 e chiude 6-4, 6-2 in un'ora e tre minuti. 

Six Kings Slam, Sinner batte Tsitsipas 2-0 e vola in semifinale
Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025.
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

