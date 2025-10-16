Six Kings Slam, Sinner batte Djokovic e vola in finale con Alcaraz

Il match

In avvio sia il serbo che l'altoatesino tengono il servizio a 15. Il break per il campione in carica di Wimbledon arriva al terzo gioco. Sul 30-30 l'azzurro trova la palla break prendendo l'iniziativa con il dritto e chiudendo con lo smash, poi conquista il game grazie al serve and volley sbagliato dall'avversario. Sinner consolida il break tenendo la battuta a 30 e portandosi sul 3-1 con tre giochi di fila. Djokovic reagisce e tiene a zero il servizio. Anche Sinner vince a zero il suo turno di battuta e si porta sul 4-2. Nel settimo gioco Sinner prova a mettere pressione in risposta ma Djokovic tiene la battuta a 30 e resta in scia. Con palle nuove il numero 2 del mondo gioca il game perfetto: turno a zero con quattro punti diretti con il servizio per il 5-3. Il serbo accorcia sul 4-5 con un turno di battuta a 15 chiuso con uno splendido contropiede di rovescio. L'azzurro va a servire per il primo set chiudendo da campione con un ace sul primo set-ball: game a 15 e 6-4 in 33'.

Il secondo set parte nel migliore dei modi per Sinner. Da 15-15 arrivano tre punti consecutivi per che conquista il break con un rovescio difensivo che sorprende Djokovic. Altro game al servizio perfetto di Sinner che conferma il break di vantaggio e vola sul 2-0. Nel terzo gioco il campione olimpico si sblocca tenendo la battuta a 15. Prosegue il monologo al servizio di Sinner con un altro turno di battuta a zero e 3-1. Nel quinto game altro break per l'azzurro. Sul 30-30 trova una fenomenale uscita lungolinea di rovescio e poi chiude il game grazie al rovescio sbagliato da Djokovic in uscita dal servizio. Nel sesto gioco arrivano le prime palle break per Djokovic che si ritrova avanti 15-40 dopo uno schiaffo al volo sbagliato da Sinner. Da quel momento, però, l'altoatesino non sbaglia più: quattro punti di fila e 5-1. Il serbo rimonta da 15-30 con tre punti di fila e accorcia sul 2-5. L'ultimo game è una formalità per il fuoriclasse di Sesto Pusteria che tiene il servizio a 15 e chiude 6-4, 6-2 in un'ora e tre minuti.