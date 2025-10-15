Six Kings Slam, Sinner batte Tsitsipas 2-0 e vola in semifinale

La cronaca del match

Non c'è stata partita nel primo set. Tsitsipas ha subito più volte il break e non è riuscito a sostenere il ritmo imposto da Sinner. Il primo parziale si è chiuso in 35 minuti. Anche nel secondo set il greco ha sofferto ed è stato ostacolato dai problemi alla schiena, tanto da dover chiedere il trattamento medico.

Sinner: "Contento della mia performance"

"È bello tornare qui. Il primo incontro non è mai facile. Sono contento dell performance di oggi. È un campo indoor un po’ strano perché la palla rimbalza tanto ed è molto rapido. Forse poi si rallenta con il passare della giornata", ha detto Sinner dopo il match. "Djokovic? Sarà una partita complicata, ci siamo affrontati tanti volte. Cercheremo di giocare il migliore tennis possibile. Siamo qui per divertirci e portare del buon tennis", ha aggiunto. Alcaraz? "Abbiamo una bella amicizia fuori dal campo. Dentro cerchiamo di dare il meglio. È ciò di cui ha bisogno lo sport. Ce ne son state tante di rivalità in passato. Noi cerchiamo di spingerci a vicenda".