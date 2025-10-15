Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Six Kings Slam, Sinner batte Tsitsipas 2-0 e vola in semifinale

Sport
©Getty

L'azzurro a Riyad ha sconfitto il greco 6-2, 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Sinner torna in campo domani, non prima delle ore 20, contro Novak Djokovic

ascolta articolo

Jannik Sinner avanza nel torneo del Six Kings Slam, l'evento-esibizione di tennis in Arabia Saudita: l'azzurro accede alla semifinale grazie alla vittoria di questa sera su Stefanos Tsitsipas (con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e un quarto di gioco). Una partita sempre in controllo per il n. 2 al mondo che, già domani, affronterà Djokovic (IL RACCONTO DI SKY SPORT).

La cronaca del match

Non c'è stata partita nel primo set. Tsitsipas ha subito più volte il break e non è riuscito a sostenere il ritmo imposto da Sinner. Il primo parziale si è chiuso in 35 minuti. Anche nel secondo set il greco ha sofferto ed è stato ostacolato dai problemi alla schiena, tanto da dover chiedere il trattamento medico. 

Sinner: "Contento della mia performance"

"È bello tornare qui. Il primo incontro non è mai facile. Sono contento dell performance di oggi. È un campo indoor un po’ strano perché la palla rimbalza tanto ed è molto rapido. Forse poi si rallenta con il passare della giornata", ha detto Sinner dopo il match. "Djokovic? Sarà una partita complicata, ci siamo affrontati tanti volte. Cercheremo di giocare il migliore tennis possibile. Siamo qui per divertirci e portare del buon tennis", ha aggiunto. Alcaraz? "Abbiamo una bella amicizia fuori dal campo. Dentro cerchiamo di dare il meglio. È ciò di cui ha bisogno lo sport. Ce ne son state tante di rivalità in passato. Noi cerchiamo di spingerci a vicenda".

SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 05: Jannik Sinner of Italy withdraws due to injury during the match against Tallon Griekspoor of Netherlands in the Men's Singles 3rd round match on day 7 of the 2025 Shanghai Rolex Masters Qi Zhong Tennis Center on October 05, 2025 in Shanghai, China. (Photo by Hu Chengwei/Getty Images)

Approfondimento

Il ritiro di Sinner dall'Atp di Shanghai: cosa è successo

Il tabellone

Intanto, oggi, lo statunitense Taylor Fritz ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set (6-3, 6-4 in un'ora di gioco). In semifinale, l'americano affronterà il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz.

FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/46
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Six Kings Slam, Sinner batte Tsitsipas 2-0 e vola in semifinale

Sport

L'azzurro a Riyad ha sconfitto il greco 6-2, 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Sinner...

Six King Slam 2025, alle 20 esordio di Sinner contro Tsitsipas

Sport

La sfida inizierà non prima delle ore 20. Il vincitore affronterà in semifinale Novak...

Italia ai playoff per i Mondiali 2026: ecco le possibili avversarie

Sport

C'è ancora una flebile speranza di qualificazione diretta, ma con le vittorie contro Estonia ed...

Mondiali 2026, come funzionano i playoff per qualificarsi

Sport

Il 24 giugno del 2014 rimane ancora oggi il giorno in cui la Nazionale maschile ha giocato...

Qualificazioni Mondiali, Italia batte Israele 3-0 e conquista playoff

Sport

Gli Azzurri a Udine vincono e blindano il secondo posto nel gruppo I che vale almeno gli...

UDINE, ITALY - OCTOBER 14: Mateo Retegui of Italy celebrates after scoring the goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Italy and Israel at Stadio Friuli on October 14, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Claudio Villa - FIGC/FIGC via Getty Images)

Sport: I più letti