Atp Shanghai, Sinner sfida Griekspoor al Masters 1000

Prosegue la campagna sul cemento asiatico di Jannik Sinner . Dopo il titolo conquistato a Pechino, l’azzurro torna in campo oggi al Rolex Shanghai Masters. Nel terzo turno se la vedrà con Tallon Griekspoor. La partita inizierà non prima delle 13.40 (ora italiana). Al Wta China Open che si sta invece disputando a Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno impegnate questa mattina nella finale del doppio femminile. Si giocheranno il titolo (da campionesse in carica) con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar. I match di entrambi i tornei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La vittoria di Sinner all’esordio

Avendo usufruito di un bye al primo turno, ieri Sinner ha esordito direttamente al secondo turno. L’italiano, n. 2 al mondo e del seeding, oltre che campione in carica, ha sconfitto col punteggio di 6-3 6-3 il n. 49 Daniel Altmaier, in poco più di un'ora e mezza di gioco. "A Shanghai è molto più umido, si fatica molto e si sprecano molte energie”, ha commentato al termine del match.

Gli altri italiani

Ieri esordio vincente anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi che si ritroveranno avversari nel terzo turno. Il toscano - in corsa per le Finals di Torino - ha sconfitto 6-4 6-0 l'argentino Francisco Comesana mentre l'italo argentino ha superato il cinese Bu con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Esce invece di scena Matteo Arnaldi: ha ceduto per 6-4 6-4 allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Negli altri match vincono Zverev, Alex De Minaur e Felix Auger-Aliassime. Eliminato invece a sorpresa Andrey Rublev.