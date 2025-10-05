Atp Shanghai, Sinner sfida Griekspoor al Masters 1000

A Pechino la coppia azzurra si gioca il titolo con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar. Al Masters 1000 di Shanghai, invece, l’altoatesino scende in campo per il terzo turno contro il tennista dei Paesi Bassi. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue la campagna sul cemento asiatico di Jannik Sinner. Dopo il titolo conquistato a Pechino, l’azzurro torna in campo oggi al Rolex Shanghai Masters. Nel terzo turno se la vedrà con Tallon Griekspoor. La partita inizierà non prima delle 13.40 (ora italiana). Al Wta China Open che si sta invece disputando a Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno impegnate questa mattina nella finale del doppio femminile. Si giocheranno il titolo (da campionesse in carica) con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar. I match di entrambi i tornei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
La vittoria di Sinner all’esordio
Avendo usufruito di un bye al primo turno, ieri Sinner ha esordito direttamente al secondo turno. L’italiano, n. 2 al mondo e del seeding, oltre che campione in carica, ha sconfitto col punteggio di 6-3 6-3 il n. 49 Daniel Altmaier, in poco più di un'ora e mezza di gioco. "A Shanghai è molto più umido, si fatica molto e si sprecano molte energie”, ha commentato al termine del match.
Gli altri italiani
Ieri esordio vincente anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi che si ritroveranno avversari nel terzo turno. Il toscano - in corsa per le Finals di Torino - ha sconfitto 6-4 6-0 l'argentino Francisco Comesana mentre l'italo argentino ha superato il cinese Bu con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Esce invece di scena Matteo Arnaldi: ha ceduto per 6-4 6-4 allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Negli altri match vincono Zverev, Alex De Minaur e Felix Auger-Aliassime. Eliminato invece a sorpresa Andrey Rublev.
Vedi anche
Atp Shanghai, Sinner batte Altmaier. Pechino, Errani/Paolini in finale
China Open Wta Pechino, Errani-Paolini a caccia del titolo
Seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini al China Open, penultimo WTA 1000 della stagione femminile. Le azzurre, seconde favorite del seeding e campionesse in carica, in semifinale hanno liquidato per 6-4 6-0, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, la taipanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko, seste nella Race to Riyadh, raggiungendo la dodicesima finale in coppia (compresa quella olimpica). Oggi Errani e Paolini si contendono il titolo con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar, approdate all'ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone Karolina Muchova per un problema al piede della ceca. L’orario di inizio del match è previsto alle 10.30 ora italiana.
Vedi anche
Jasmine Paolini, la foto iconica: il volto nel logo della racchetta
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa