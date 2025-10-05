Atp Shanghai, Sinner sfida Griekspoor al Masters 1000

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Shanghai, Sinner sfida Griekspoor. China Open, Errani/Paolini in finale doppio

©Ansa

A Pechino la coppia azzurra si gioca il titolo con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar. Al Masters 1000 di Shanghai, invece, l’altoatesino scende in campo per il terzo turno contro il tennista dei Paesi Bassi. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue la campagna sul cemento asiatico di Jannik Sinner. Dopo il titolo conquistato a Pechino, l’azzurro torna in campo oggi al Rolex Shanghai Masters. Nel terzo turno se la vedrà con Tallon Griekspoor. La partita inizierà non prima delle 13.40 (ora italiana). Al Wta China Open che si sta invece disputando a Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno impegnate questa mattina nella finale del doppio femminile. Si giocheranno il titolo (da campionesse in carica) con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar. I match di entrambi i tornei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La vittoria di Sinner all’esordio

Avendo usufruito di un bye al primo turno, ieri Sinner ha esordito direttamente al secondo turno. L’italiano, n. 2 al mondo e del seeding, oltre che campione in carica, ha sconfitto col punteggio di 6-3 6-3 il n. 49 Daniel Altmaier, in poco più di un'ora e mezza di gioco. "A Shanghai è molto più umido, si fatica molto e si sprecano molte energie”, ha commentato al termine del match.

Gli altri italiani

Ieri esordio vincente anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi che si ritroveranno avversari nel terzo turno. Il toscano - in corsa per le Finals di Torino - ha sconfitto 6-4 6-0 l'argentino Francisco Comesana mentre l'italo argentino ha superato il cinese Bu con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Esce invece di scena Matteo Arnaldi: ha ceduto per 6-4 6-4 allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Negli altri match vincono Zverev, Alex De Minaur e Felix Auger-Aliassime. Eliminato invece a sorpresa Andrey Rublev.

SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 04: Jannik Sinner of Italy competes against Daniel Altmaier of Germany in the Men's Singles 2nd round match on day 6 of the 2025 Shanghai Rolex Masters at Qi Zhong Tennis Center on October 04, 2025 in Shanghai, China. (Photo by Hu Chengwei/Getty Images)

China Open Wta Pechino, Errani-Paolini a caccia del titolo

Seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini al China Open, penultimo WTA 1000 della stagione femminile. Le azzurre, seconde favorite del seeding e campionesse in carica, in semifinale hanno liquidato per 6-4 6-0, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, la taipanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko, seste nella Race to Riyadh, raggiungendo la dodicesima finale in coppia (compresa quella olimpica). Oggi Errani e Paolini si contendono il titolo con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar, approdate all'ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone Karolina Muchova per un problema al piede della ceca. L’orario di inizio del match è previsto alle 10.30 ora italiana.

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
