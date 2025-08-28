Jasmine Paolini, la foto iconica: il volto nel logo della racchetta

Jasmine Paolini, la foto iconica di Ray Giubilo: il volto nel logo della racchettaSport
Il fotografo italiano ha immortalato con estrema precisione il momento in cui gli occhi e la bocca della campionessa toscana si allineano perfettamente con il logo della sua racchetta Yonex a forma di Y, creando una sorta di “maschera”
C'è chi l'ha già definita l'immagine dell'anno. Si tratta dello scatto realizzato dal fotografo Ray Giubilo che vede protagonista la tennista Jasmine Paolini durante il match al primo turno degli Us Open, contro l'australiana Destanee Aiava. Giubilo ha immortalato con estrema precisione il momento in cui gli occhi e la bocca della campionessa toscana si allineano perfettamente con il logo della sua racchetta Yonex a forma di Y, grazie a un gioco di luci, ombre e tempismo. Il risultato è una sorta di “maschera”.
L'immagine iconica di Ray Giubilo
Anche lo stesso Giubilo ha commentato lo scatto, scherzando sull'idea della “maschera”. “...E non è Halloween”, ha scritto sui social. Dopo la vittoria nel turno successivo, Paolini ha voluto ringraziare personalmente il fotografo per lo scatto. Nel frattempo, Paolini avanza al terzo turno del torneo americano, dopo aver battuto in due set la statunitense Iva Jovic.
Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto
La tennista toscana è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. Nel giugno 2024 arriva in finale al Roland Garros ed entra per la prima volta nella top10 della classifica. Un mese dopo diventa la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, ma perde contro Krejcikova. Alle Olimpiadi 2024 è oro nel doppio con Sara Errani. Vince la Billie Jean King Cup, mentre nel 2025 si impone a Roma sia in singolare che in doppio con Errani. Con lei vince in doppio il Roland Garros 2025