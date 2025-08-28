Jasmine Paolini, la foto iconica: il volto nel logo della racchetta

Il fotografo italiano ha immortalato con estrema precisione il momento in cui gli occhi e la bocca della campionessa toscana si allineano perfettamente con il logo della sua racchetta Yonex a forma di Y, creando una sorta di “maschera”

C'è chi l'ha già definita l'immagine dell'anno. Si tratta dello scatto realizzato dal fotografo Ray Giubilo che vede protagonista la tennista Jasmine Paolini durante il match al primo turno degli Us Open, contro l'australiana Destanee Aiava. Giubilo ha immortalato con estrema precisione il momento in cui gli occhi e la bocca della campionessa toscana si allineano perfettamente con il logo della sua racchetta Yonex a forma di Y, grazie a un gioco di luci, ombre e tempismo. Il risultato è una sorta di “maschera”.