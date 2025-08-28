Us Open, oggi Sinner-Popyrin. Anche Musetti, Cobolli e Paolini/Errani

Sul cemento di Flushing Meadows si prosegue con le partite del secondo turno. Oggi torna in campo Jannik Sinner, contro l'australiano Alexei Popyrin. Impegnati anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Nel primo turno del doppio femminile debuttano Jasmine Paolini e Sara Errani. In campo anche l’italiana Lucia Bronzetti, in coppia con Katarzyna Piter. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Agli Us Open, ultimo Slam della stagione, si prosegue con le partite del secondo turno. Oggi torna in campo Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 del mondo: sul cemento di Flushing Meadows, l’azzurro affronta Alexei Popyrin. Impegnati oggi anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, rispettivamente contro David Goffin e Jenson Brooksby. Nel primo turno del doppio femminile debuttano Jasmine Paolini e Sara Errani, contro Lois Boisson e Tatjana Maria. In campo anche l’italiana Lucia Bronzetti con Katarzyna Piter, contro Viktorija Golubic e Ann Li. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner contro Popyrin
Oggi, in serata, Jannik Sinner è impegnato nel secondo turno degli Us Open: gioca contro l'australiano Alexei Popyrin, numero 36. I due tennisti si sono affrontati solo una volta: nel 2021, a Madrid, ha vinto Popyrin col punteggio 7-6(5) 6-2. Al primo turno Sinner ha battuto il ceco Vit Kopriva in tre set (6-1, 6-1, 6-2).
Le partite degli altri italiani
Oltre a Sinner, oggi sono impegnati nel secondo turno degli Us Open anche altri due italiani. Alle 17 Lorenzo Musetti, dopo aver vinto in rimonta contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, affronta il belga David Goffin: nei precedenti l’azzurro è avanti 2-1, ma ha perso l’ultimo confronto a Shanghai l’anno scorso. Più tardi Flavio Cobolli, reduce dal successo nel derby con Francesco Passaro, sfida Jenson Brooksby: lo statunitense ha vinto l’unico precedente, nel 2022. Passando al tabellone femminile, oggi si gioca il primo turno del doppio: le campionesse olimpiche Jasmine Paolini e Sara Errani affrontano in serata la coppia formata dalla francese Lois Boisson e dalla tedesca Tatjana Maria. Errani in questi Us Open ha già conquistato il titolo nel doppio misto con Andrea Vavassori. Nel doppio femminile è impegnata oggi anche l’italiana Lucia Bronzetti: in coppia con la polacca Katarzyna Piter, gioca contro la svizzera Viktorija Golubic e l’americana Ann Li.
Le partite e i risultati degli italiani
- Lorenzo MUSETTI vs David Goffin: secondo turno, dalle 17
- Flavio COBOLLI vs Jenson Brooksby: secondo turno, non prima delle 18:30
- Jannik SINNER vs Alexei Popyrin: secondo turno, non prima delle 19
- Jasmine PAOLINI / Sara ERRANI vs Lois Boisson / Tatjana Maria: primo turno, non prima delle 21:30
- Lucia BRONZETTI / Katarzyna Piter vs Viktorija Golubic / Ann Li: primo turno, non prima delle 21:30
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa