Us Open, oggi Sinner-Popyrin. Anche Musetti, Cobolli e Paolini/Errani

Us Open, oggi Sinner contro Popyrin. In campo anche Musetti, Cobolli e Paolini/Errani

Sport
©Ansa

Sul cemento di Flushing Meadows si prosegue con le partite del secondo turno. Oggi torna in campo Jannik Sinner, contro l'australiano Alexei Popyrin. Impegnati anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Nel primo turno del doppio femminile debuttano Jasmine Paolini e Sara Errani. In campo anche l’italiana Lucia Bronzetti, in coppia con Katarzyna Piter. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Agli Us Open, ultimo Slam della stagione, si prosegue con le partite del secondo turno. Oggi torna in campo Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 del mondo: sul cemento di Flushing Meadows, l’azzurro affronta Alexei Popyrin. Impegnati oggi anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, rispettivamente contro David Goffin e Jenson Brooksby. Nel primo turno del doppio femminile debuttano Jasmine Paolini e Sara Errani, contro Lois Boisson e Tatjana Maria. In campo anche l’italiana Lucia Bronzetti con Katarzyna Piter, contro Viktorija Golubic e Ann Li. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner contro Popyrin

Oggi, in serata, Jannik Sinner è impegnato nel secondo turno degli Us Open: gioca contro l'australiano Alexei Popyrin, numero 36. I due tennisti si sono affrontati solo una volta: nel 2021, a Madrid, ha vinto Popyrin col punteggio 7-6(5) 6-2. Al primo turno Sinner ha battuto il ceco Vit Kopriva in tre set (6-1, 6-1, 6-2).

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 26: Jannik Sinner of Italy serves against Vit Kopriva of Czechia during their Men's Singles First Round match on Day Three of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 26, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

Us Open, Sinner al secondo turno. Bene Musetti, fuori Arnaldi e Sonego

Le partite degli altri italiani

Oltre a Sinner, oggi sono impegnati nel secondo turno degli Us Open anche altri due italiani. Alle 17 Lorenzo Musetti, dopo aver vinto in rimonta contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, affronta il belga David Goffin: nei precedenti l’azzurro è avanti 2-1, ma ha perso l’ultimo confronto a Shanghai l’anno scorso. Più tardi Flavio Cobolli, reduce dal successo nel derby con Francesco Passaro, sfida Jenson Brooksby: lo statunitense ha vinto l’unico precedente, nel 2022. Passando al tabellone femminile, oggi si gioca il primo turno del doppio: le campionesse olimpiche Jasmine Paolini e Sara Errani affrontano in serata la coppia formata dalla francese Lois Boisson e dalla tedesca Tatjana Maria. Errani in questi Us Open ha già conquistato il titolo nel doppio misto con Andrea Vavassori. Nel doppio femminile è impegnata oggi anche l’italiana Lucia Bronzetti: in coppia con la polacca Katarzyna Piter, gioca contro la svizzera Viktorija Golubic e l’americana Ann Li.

epa12320723 Jasmine Paolini of Italy reacts after losing a point against Destanee Aiava of Australia during the first round of the US Open Tennis Championships in Flushing Meadows, New York, USA, 24 August 2025. The US Open tennis tournament runs from 24 August to 07 September. EPA/JOHN G. MABANGLO

Us Open 2025: ok Darderi e Paolini, out Bellucci. Sinner sfida Popyrin

Le partite e i risultati degli italiani

  • Lorenzo MUSETTI vs David Goffin: secondo turno, dalle 17
  • Flavio COBOLLI vs Jenson Brooksby: secondo turno, non prima delle 18:30
  • Jannik SINNER vs Alexei Popyrin: secondo turno, non prima delle 19
  • Jasmine PAOLINI / Sara ERRANI vs Lois Boisson / Tatjana Maria: primo turno, non prima delle 21:30
  • Lucia BRONZETTI / Katarzyna Piter vs Viktorija Golubic / Ann Li: primo turno, non prima delle 21:30

Alcaraz, esordio agli Us Open col nuovo look: capelli rasati a zero

