Us Open: oggi 2° turno per Darderi, Bellucci, Paolini. Giovedì Sinner

Tennis, Us Open 2025: oggi 2° turno per Darderi, Bellucci e Paolini. Giovedì c’è Sinner

Sport
©Ansa

In attesa di Jannik Sinner, che giocherà contro Alexei Popyrin giovedì 28 agosto, oggi scendono in campo tre italiani: in serata Luciano Darderi affronta l’americano Eliot Spizzirri, mentre nella notte italiana Mattia Bellucci sfida Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini se la vede con la statunitense Iva Jovic. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

ascolta articolo

Agli Us Open, ultimo Slam della stagione, inizia il secondo turno. In attesa di Jannik Sinner, che giocherà contro Alexei Popyrin giovedì 28 agosto, oggi scendono in campo tre italiani: in serata Luciano Darderi affronta l’americano Eliot Spizzirri, mentre nella notte italiana Mattia Bellucci sfida Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini se la vede con la statunitense Iva Jovic. Tra i big tornano in scena Novak Djokovic, Taylor Fritz e Aryna Sabalenka. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le sfide degli italiani

Il primo a scendere in campo oggi sul cemento di Flushing Meadows è Luciano Darderi, numero 34 al mondo: intorno alle 20, l’azzurro affronta la wild card statunitense Eliot Spizzirri (numero 127). Tra i due non ci sono precedenti. Sempre nel tabellone maschile, all’una occhi puntati su Mattia Bellucci: il numero 65 del mondo sfida Carlos Alcaraz, numero 2 dopo Sinner. I due tennisti si sono affrontati solo un’altra volta: a Maiorca, nel 2020, vinse lo spagnolo. Nel tabellone femminile, gioca il secondo turno Jasmine Paolini (ottava nel ranking Wta): sempre nella notte italiana, all’una, se la vede con la statunitense Iva Jovic (numero 73 del mondo). Nell’unico precedente, a Indian Wells lo scorso marzo, ha vinto l’azzurra.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 26: Jannik Sinner of Italy serves against Vit Kopriva of Czechia during their Men's Singles First Round match on Day Three of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 26, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

Sinner contro Popyrin

Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, sarà impegnato nel secondo turno degli Us Open giovedì 28 agosto: giocherà contro l'australiano Alexei Popyrin, numero 36. I due tennisti si sono affrontati solo una volta: nel 2021, a Madrid, ha vinto Popyrin col punteggio 7-6(5) 6-2. Al primo turno Sinner ha battuto il ceco Vit Kopriva in tre set (6-1, 6-1, 6-2).

Le partite di oggi degli italiani

  • DARDERI (Ita) vs Spizzirri (Usa): dalle 20
  • BELLUCCI (Ita) vs Alcaraz (Esp): all’una
  • Jovic (Usa) vs PAOLINI (Ita): all’una

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sport

