Us Open, oggi Sinner contro Kopriva. Anche Musetti, Sonego e Arnaldi

Us Open, oggi l'esordio di Sinner contro Kopriva. In campo anche Musetti, Sonego e Arnaldi

Sul cemento di Flushing Meadows si completano gli incontri del primo turno. Nel pomeriggio il debutto di Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, che affronta il ceco Vit Kopriva. Altri tre gli italiani impegnati: Lorenzo Musetti sfida il francese Giovanni Mpetshi Perricard, Lorenzo Sonego gioca contro l'australiano Tristan Schoolkate, Matteo Arnaldi affronta l'argentino Francisco Cerundolo. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Sul cemento di Flushing Meadows è oggi il giorno dell’esordio di Jannik Sinner, campione in carica degli Us open e numero 1 al mondo. Il tennista altoatesino affronta il ceco Vit Kopriva, non prima delle 18.40. Oggi si completano gli incontri del primo turno e scendono in campo altri tre italiani: Lorenzo Musetti sfida il francese Giovanni Mpetshi Perricard, Lorenzo Sonego gioca contro l'australiano Tristan Schoolkate, Matteo Arnaldi affronta l'argentino Francisco Cerundolo. Tra i big impegnati Alexander Zverev, Coco Gauff e Iga Swiatek. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner contro Kopriva

Al primo turno dell’ultimo Slam della stagione, Sinner affronta il tennista ceco 28enne Vit Kopriva, numero 87 al mondo. Tra i due non ci sono precedenti. Durante questi Us Open tutti gli occhi sono puntati sull'altoatesino e sulla sfida con Carlos Alcaraz: lo spagnolo, che ha superato il primo turno contro lo statunitense Reilly Opelka e al secondo sfiderà Mattia Bellucci, insidia il posto di numero uno del ranking. In conferenza stampa Sinner ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, rivelando che a metterlo ko nella finale di Cincinnati lunedì scorso è stato un virus che ha colpito anche altri giocatori.

Gli altri italiani

Oltre a Sinner, oggi giocano il primo turno altri tre italiani. Alle 17 Lorenzo Musetti esordisce contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 37 del mondo: l’azzurro ha vinto i due precedenti, l’ultimo agli ottavi di finale di Wimbledon nel 2024. Allo stesso orario, Matteo Arnaldi affronta l'argentino Francisco Cerundolo, numero 19 al mondo: i due non si sono mai affrontati. In campo in serata anche Lorenzo Sonego, che affronta l'australiano Tristan Schoolkate: anche in questo caso non ci sono precedenti tra i due.

Gli italiani in campo oggi

  • MUSETTI (Ita) - Mpetshi Perricard (Fra): dalle 17
  • ARNALDI (Ita) - Cerundolo (Arg): dalle 17
  • SINNER (Ita) - Kopriva (Cze): dopo le 18.40
  • SONEGO (Ita) - Schoolkate (Aus): dopo le 19.20

