Us Open 2025, gli italiani in campo oggi e le partite in programma

È in corso sul cemento di Flushing Meadows l’ultimo Slam della stagione, lo Us Open. La giornata di oggi prosegue con i match del primo turno. Nel singolare maschile Mattia Bellucci affronta il cinese Juncheng Shang mentre Flavio Cobolli e Francesco Passaro saranno impegnati in un derby italiano. In campo femminile l’unica azzurra in campo sarà Elisabetta Cocciaretto, che sfida la kazaka Yulia Putintseva. Bisognerà aspettare domani, poi, per vedere in campo il campione in carica dello Slam newyorkese: Jannik Sinner, numero 1 al mondo reduce dal ritiro nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, affronterà il ceco Vit Kopriva. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Gli italiani in campo oggi Sul campo a partire dalle 17 tocca a Elisabetta Cocciaretto, n.85 del ranking Wta, che affronta la kazaka Yulia Putintseva, n.55. La marchigiana proverà a sfruttare il momento non positivo dell’avversaria reduce da 9 sconfitte nelle ultime 10 partite. Sul campo 10, non prima delle 18.40 sarà il turno di Mattia Bellucci, n.65 del ranking Atp, che sfida il cinese Juncheng Shang, n.111, reduce da un intervento al piede che lo ha tenuto lontano dalle gare per sei mesi. Infine sul campo 5, non prima delle 19.20, il derby italiano tra Flavio Cobolli e Francesco Passaro. Il romano, testa di serie n.24, parte favorito contro il perugino, n.120, in arrivo dalle qualificazioni. Tra i match più attesi di giornata, poi, nel serale sul Centrale gioca la 45enne Venus Williams. Più tardi Alcaraz esordisce contro Reilly Opelka. Sinner in campo martedì Jannik Sinner affronta martedì il ceco Vit Kopriva. Tutti gli occhi sono puntati sull'altoatesino e sulla sfida con Carlos Alcaraz: lo spagnolo, infatti, insidia il posto di numero uno del ranking. In conferenza stampa Sinner ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute, rivelando che a metterlo ko nella finale di Cincinnati lunedì scorso è stato un virus che ha colpito anche altri giocatori. Vedi anche Us Open 2025, sorteggiato il tabellone: gli avversari degli italiani

Le partite degli italiani di ieri L'Italia sorride con Jasmine Paolini e Luciano Darderi che superano il primo turno mentre salutano Flushing Meadows Lucia Bronzetti e Luca Nardi. La tennista toscana sembra aver salutato il periodo nero degli ultimi mesi e regola in due set l'australiana Aiava 6-2 7-6, in un match dove è riuscita a gestire al meglio anche i momenti critici. Esce invece Lucia Bronzetti: la numero 57 al mondo ha perso in tre set contro la ceca Tereza Valentova (n. 96), proveniente dalle qualificazioni. Il punteggio: 6-3, 3-6, 6-4. Nel torneo femminile, vittorie per Emma Raducanu e la campionessa in carica Aryna Sabalenka. Nel maschile, Darderi ha vinto contro l'australiano Rinky Hijikata (classe 2001 e numero 96 al mondo): 6-2, 6-1, 6-2 il punteggio. Nardi ha perso col ceco Thomas Machac, testa di serie n.21 del tabellone, in tre set: 6-3, 6-1, 6-1 in un'ora e 20 minuti di gioco. Vedi anche Us Open, avanzano Darderi e Paolini, out Nardi e Bronzetti