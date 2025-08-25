Tennis, Us Open 2025: gli italiani in campo oggi e le partite in programma. Domani SinnerSport
Sul cemento di Flushing Meadows si sta disputando l'ultimo Slam della stagione. Nel singolare maschile Mattia Bellucci affronta il cinese Juncheng Shang mentre Flavio Cobolli e Francesco Passaro saranno impegnati in un derby italiano. In campo femminile l'unica azzurra in campo sarà Elisabetta Cocciaretto, che sfida la kazaka Yulia Putintseva. Ieri vittorie per Darderi e Paolini, out Nardi e Bronzetti. Sinner debutta martedì.
È in corso sul cemento di Flushing Meadows l’ultimo Slam della stagione, lo Us Open. La giornata di oggi prosegue con i match del primo turno. Nel singolare maschile Mattia Bellucci affronta il cinese Juncheng Shang mentre Flavio Cobolli e Francesco Passaro saranno impegnati in un derby italiano. In campo femminile l’unica azzurra in campo sarà Elisabetta Cocciaretto, che sfida la kazaka Yulia Putintseva. Bisognerà aspettare domani, poi, per vedere in campo il campione in carica dello Slam newyorkese: Jannik Sinner, numero 1 al mondo reduce dal ritiro nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, affronterà il ceco Vit Kopriva. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
Gli italiani in campo oggi
Sul campo a partire dalle 17 tocca a Elisabetta Cocciaretto, n.85 del ranking Wta, che affronta la kazaka Yulia Putintseva, n.55. La marchigiana proverà a sfruttare il momento non positivo dell’avversaria reduce da 9 sconfitte nelle ultime 10 partite. Sul campo 10, non prima delle 18.40 sarà il turno di Mattia Bellucci, n.65 del ranking Atp, che sfida il cinese Juncheng Shang, n.111, reduce da un intervento al piede che lo ha tenuto lontano dalle gare per sei mesi. Infine sul campo 5, non prima delle 19.20, il derby italiano tra Flavio Cobolli e Francesco Passaro. Il romano, testa di serie n.24, parte favorito contro il perugino, n.120, in arrivo dalle qualificazioni. Tra i match più attesi di giornata, poi, nel serale sul Centrale gioca la 45enne Venus Williams. Più tardi Alcaraz esordisce contro Reilly Opelka.
Sinner in campo martedì
Jannik Sinner affronta martedì il ceco Vit Kopriva. Tutti gli occhi sono puntati sull'altoatesino e sulla sfida con Carlos Alcaraz: lo spagnolo, infatti, insidia il posto di numero uno del ranking. In conferenza stampa Sinner ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute, rivelando che a metterlo ko nella finale di Cincinnati lunedì scorso è stato un virus che ha colpito anche altri giocatori.
Le partite degli italiani di ieri
L'Italia sorride con Jasmine Paolini e Luciano Darderi che superano il primo turno mentre salutano Flushing Meadows Lucia Bronzetti e Luca Nardi. La tennista toscana sembra aver salutato il periodo nero degli ultimi mesi e regola in due set l'australiana Aiava 6-2 7-6, in un match dove è riuscita a gestire al meglio anche i momenti critici. Esce invece Lucia Bronzetti: la numero 57 al mondo ha perso in tre set contro la ceca Tereza Valentova (n. 96), proveniente dalle qualificazioni. Il punteggio: 6-3, 3-6, 6-4. Nel torneo femminile, vittorie per Emma Raducanu e la campionessa in carica Aryna Sabalenka. Nel maschile, Darderi ha vinto contro l'australiano Rinky Hijikata (classe 2001 e numero 96 al mondo): 6-2, 6-1, 6-2 il punteggio. Nardi ha perso col ceco Thomas Machac, testa di serie n.21 del tabellone, in tre set: 6-3, 6-1, 6-1 in un'ora e 20 minuti di gioco.
Le altre partite di ieri
Vittoria in tre set non senza problema per Novak Djokovic con il serbo in grande difficoltà nel secondo parziale contro il giovane statunitense Learner Tien: dopo aver vinto in scioltezza il primo set (6-1) nel secondo Djokovic ha avuto un vistoso calo fisico, a cui ha ovviato con l'esperienza vincendo al tiebreak. Nel terzo set ha recuperato un po' di brillantezza e ha sfruttato la flessione dell'avversario chiudendo 6-2 in due ore e 25 minuti. Ora Djokovic affronterà il qualificato statunitense Zachary Svajda al secondo turno. Taylor Fritz, quarta testa di serie e finalista dodici mesi fa (quando fu battuto in tre set da Sinner), non sbaglia al debutto: sconfitto nel derby americano Nava con i parziali di 7-5, 6-2, 6-3. Ottimo esordio anche per Ben Shelton, numero 6 del seeding, che si è liberato del peruviano Buse in tre set, lasciando appena 9 giochi al sudamericano. Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno da Benjamin Bonzi (che si è imposto 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4) in una partita surreale terminata al quinto set. Quando il francese era ad un passo dalla vittoria, ovvero al momento del match point sul 5-4 nel terzo set, un fotografo ha inspiegabilmente deciso di cambiare posto dopo l'errore del 29enne al primo servizio, costringendo l'arbitro, come da regolamento, a far ripetere il servizio. Una decisione che ha scatenato l'ira di Medvedev che si è scagliato contro l'arbitro e ha aizzato il pubblico. Alla ripresa del match Bonzi non ha sfruttato il match point perdendo il terzo e il quarto set per poi imporsi al quinto. A fine partita Medvedev, dopo aver stretto la mano all'avversario (che lo aveva già eliminato a Wimbledon), ha sfasciato anche la racchetta, altro segnale della crisi profonda che sta attraversando il russo.
