Jannik Sinner agli Us Open 2025, il tabellone e gli avversari

È stato sorteggiato il tabellone di singolare maschile dello US Open 2025. Jannik Sinner esordirà al primo turno contro il 28enne ceco Vít Kopřiva, numero 87 al mondo. I due non hanno precedenti. L’avversario dell’azzurro non è mai andato oltre il 2° turno in una prova dello Slam, ma quest’anno ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli. L'italiano, che è testa di serie n.1 oltre che il campione uscente del torneo, nei primi due turni non incontrerà avversari tra i primi 32 del seeding. Il torneo è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.