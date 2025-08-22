Jannik Sinner agli Us Open 2025, il tabellone e gli avversari

Il numero 1 del mondo e campione in carica del torneo esordirà al primo turno contro il 28enne ceco Vít Kopřiva. I due non hanno precedenti. Più avanti nel torneo, qualora l’azzurro riuscisse a superare i primi turni, potrebbe profilarsi un quarto di finale contro Draper (n.5), una semifinale contro Zverev (n.3) e un’eventuale finale contro Alcaraz
È stato sorteggiato il tabellone di singolare maschile dello US Open 2025. Jannik Sinner esordirà al primo turno contro il 28enne ceco Vít Kopřiva, numero 87 al mondo. I due non hanno precedenti. L’avversario dell’azzurro non è mai andato oltre il 2° turno in una prova dello Slam, ma quest’anno ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli. L'italiano, che è testa di serie n.1 oltre che il campione uscente del torneo, nei primi due turni non incontrerà avversari tra i primi 32 del seeding. Il torneo è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il possibile cammino di Jannik Sinner
Jannik Sinner, qualora riuscisse a battere Vít Kopřiva, si troverebbe ad affrontare nel secondo turno il vincente tra Popyrin e Ruusuvuori. Guardano ancora più avanti, al terzo turno il numero 1 del mondo potrebbe trovarsi a sfidare uno tra Shapovalov, Fucsovics o Bu. Agli ottavi di finale, invece, ci potrebbe essere un derby italiano contro Sonego oppure una sfida contro Bublik o Paul. Ai quarti, invece, potrebbe esserci il numero 5 del mondo Draper, o magari altri due italiani: Musetti o Cobolli. La possibile semifinale potrebbe essere contro Zverev (n.3) o De Minaur (n.8), mentre la finale potrebbe essere contro Djokovic (n.7), Fritz (n.4), Shelton (n.6) oppure il grande rivale Carlos Alcaraz (n.2)
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa