Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Jannik Sinner agli Us Open 2025, il tabellone e gli avversari del n.1 azzurro

Sport
©Getty

Il numero 1 del mondo e campione in carica del torneo esordirà al primo turno contro il 28enne ceco Vít Kopřiva. I due non hanno precedenti. Più avanti nel torneo, qualora l’azzurro riuscisse a superare i primi turni, potrebbe profilarsi un quarto di finale contro Draper (n.5), una semifinale contro Zverev (n.3) e un’eventuale finale contro Alcaraz

ascolta articolo

È stato sorteggiato il tabellone di singolare maschile dello US Open 2025. Jannik Sinner esordirà al primo turno contro il 28enne ceco Vít Kopřiva, numero 87 al mondo. I due non hanno precedenti. L’avversario dell’azzurro non è mai andato oltre il 2° turno in una prova dello Slam, ma quest’anno ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli. L'italiano, che è testa di serie n.1 oltre che il campione uscente del torneo, nei primi due turni non incontrerà avversari tra i primi 32 del seeding. Il torneo è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il possibile cammino di Jannik Sinner

Jannik Sinner, qualora riuscisse a battere Vít Kopřiva, si troverebbe ad affrontare nel secondo turno il vincente tra Popyrin e Ruusuvuori. Guardano ancora più avanti, al terzo turno il numero 1 del mondo potrebbe trovarsi a sfidare uno tra Shapovalov, Fucsovics o Bu. Agli ottavi di finale, invece, ci potrebbe essere un derby italiano contro Sonego oppure una sfida contro Bublik o Paul. Ai quarti, invece, potrebbe esserci il numero 5 del mondo Draper, o magari altri due italiani: Musetti o Cobolli. La possibile semifinale potrebbe essere contro Zverev (n.3) o De Minaur (n.8), mentre la finale potrebbe essere contro Djokovic (n.7), Fritz (n.4), Shelton (n.6) oppure il grande rivale Carlos Alcaraz (n.2)

Leggi anche

Us Open 2025, sorteggiato il tabellone: gli avversari degli italiani
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/45
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Vuelta di Spagna 2025, il percorso e le tappe

Sport

L’ottantesima edizione della Vuelta a España (e a 90 anni dalla prima volta che si corse) si...

Jannik Sinner agli Us Open 2025, il tabellone e gli avversari

Sport

Il numero 1 del mondo e campione in carica del torneo esordirà al primo turno contro il 28enne...

Playoff Conference League, Polissya-Fiorentina 0-3

Sport

I Viola guidati da Stefano Pioli hanno vinto la prima partita ufficiale della loro stagione,...

epa12314559 Goal celebration after Fiorentina scores the first goal during the UEFA Conference play-offs, 1st leg match between Polissya Zhytomyr and ACF Fiorentina in Presov, Slovakia, 21 August 2025. EPA/ROBERT NEMETI

Us Open 2025, sorteggiato il tabellone: gli avversari degli italiani

Sport

Jannik Sinner affronterà al primo turno Vít Kopřiva: il tennista ceco è l’attuale numero 87 al...

Vuelta di Spagna 2025, squadre e partecipanti

Sport

La Vuelta a España parte sabato 23 agosto dalla Reggia di Venaria, in Piemonte, e si conclude...

Sport: I più letti