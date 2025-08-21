Us Open 2025, sorteggiato il tabellone: gli avversari degli italiani

Esplora tutte le offerte Sky
Jannik Sinner affronterà al primo turno Vít Kopřiva: il tennista ceco è l’attuale numero 87 al mondo, e nelle prove dello Slam non è mai andato oltre il 2° turno. Non ha precedenti contro Sinner, ma quest’anno ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli

Sta per iniziare lo US Open, ultimo Slam nel calendario tennistico. È stato sorteggiato il tabellone con i partecipanti e il calendario delle gare. Il numero 1 del mondo e campione in carica, Jannik Sinner, affronterà al primo turno Vít Kopřiva: il tennista ceco è l’attuale numero 87 al mondo, e nelle prove dello Slam non è mai andato oltre il 2° turno. Non ha precedenti contro Sinner, ma quest’anno ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli. Il torneo è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il primo turno degli italiani

Per quanto riguarda il tabellone maschile, oltre a Jannik Sinner è impegnato nel torneo anche Lorenzo Sonego che al primo turno affronterà Tristan Schoolkate. Flavio Cobolli invece deve ancora aspettare per sapere chi affronterà nel primo incontro, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà contro Giovanni  Mpetshi Perricard. Luciano  Darderi invece affronterà Rinky Hijikata, Matteo Arnaldi sfiderà Francisco Cerundolo, Luca Nardi giocherà contro Tomas Machac e Mattia Bellucci contro Juncheng Shang.

epa12308708 Jannik Sinner (C) of Italy talks with medical staff before retiring due to illness at 0-5 in the first set against Carlos Alcaraz of Spain during the Men's Final of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 18 August 2025. EPA/MARK LYONS

Il possibile cammino verso i quarti

Come sottolineato dagli stessi organizzatori, potenzialmente i quarti di finale del tabellone maschile potrebbero presentare le seguenti sfide: Sinner contro Draper (n.5), Zverev (n.3) contro De Minaur (n.8), Djokovic (n.7) contro Fritz (n.4) e Shelton (n.6) contro Alcaraz (n.2). I due grandi rivali Sinner e Alcaraz, che si sono affrontati nelle ultime due finali Slam al Roland Garros e a Wimbledon, non potranno affrontarsi prima della finale.

Il primo turno delle italiane

Per quanto riguarda invece il tabellone femminile, Jasmine Paolini affronterà un’avversaria proveniente dalle qualificazioni. E anche Lucia Bronzetti deve ancora attendere prima di conoscere la sua avversaria. Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece contro Putintseva,

Il possibile cammino verso i quarti

Come sottolineato dagli stessi organizzatori, potenzialmente i quarti di finale del tabellone femminile potrebbero presentare le seguenti sfide: Sabalenka (n.1) contro la nostra Jasmine Paolini (n.7), Pegula (n.4) contro Andreeva (n.5), Keys (n.6) contro Gauff (n.3) e Anisimova (n.8) contro Swiatek (n.2).

