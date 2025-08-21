Us Open 2025, sorteggiato il tabellone: gli avversari degli italiani

Jannik Sinner affronterà al primo turno Vít Kopřiva: il tennista ceco è l’attuale numero 87 al mondo, e nelle prove dello Slam non è mai andato oltre il 2° turno. Non ha precedenti contro Sinner, ma quest’anno ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli

Sta per iniziare lo US Open, ultimo Slam nel calendario tennistico. È stato sorteggiato il tabellone con i partecipanti e il calendario delle gare. Il numero 1 del mondo e campione in carica, Jannik Sinner, affronterà al primo turno Vít Kopřiva: il tennista ceco è l’attuale numero 87 al mondo, e nelle prove dello Slam non è mai andato oltre il 2° turno. Non ha precedenti contro Sinner, ma quest’anno ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli. Il torneo è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.