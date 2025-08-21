Us Open 2025, sorteggiato il tabellone: gli avversari degli italiani

Jannik Sinner affronterà al primo turno Vít Kopřiva: il tennista ceco è l’attuale numero 87 al mondo, e nelle prove dello Slam non è mai andato oltre il 2° turno. Non ha precedenti contro Sinner, ma quest’anno ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli
Sta per iniziare lo US Open, ultimo Slam nel calendario tennistico. È stato sorteggiato il tabellone con i partecipanti e il calendario delle gare. Il numero 1 del mondo e campione in carica, Jannik Sinner, affronterà al primo turno Vít Kopřiva: il tennista ceco è l’attuale numero 87 al mondo, e nelle prove dello Slam non è mai andato oltre il 2° turno. Non ha precedenti contro Sinner, ma quest’anno ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli. Il torneo è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il primo turno degli italiani
Per quanto riguarda il tabellone maschile, oltre a Jannik Sinner è impegnato nel torneo anche Lorenzo Sonego che al primo turno affronterà Tristan Schoolkate. Flavio Cobolli invece deve ancora aspettare per sapere chi affronterà nel primo incontro, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà contro Giovanni Mpetshi Perricard. Luciano Darderi invece affronterà Rinky Hijikata, Matteo Arnaldi sfiderà Francisco Cerundolo, Luca Nardi giocherà contro Tomas Machac e Mattia Bellucci contro Juncheng Shang.
Il possibile cammino verso i quarti
Come sottolineato dagli stessi organizzatori, potenzialmente i quarti di finale del tabellone maschile potrebbero presentare le seguenti sfide: Sinner contro Draper (n.5), Zverev (n.3) contro De Minaur (n.8), Djokovic (n.7) contro Fritz (n.4) e Shelton (n.6) contro Alcaraz (n.2). I due grandi rivali Sinner e Alcaraz, che si sono affrontati nelle ultime due finali Slam al Roland Garros e a Wimbledon, non potranno affrontarsi prima della finale.
Il primo turno delle italiane
Per quanto riguarda invece il tabellone femminile, Jasmine Paolini affronterà un’avversaria proveniente dalle qualificazioni. E anche Lucia Bronzetti deve ancora attendere prima di conoscere la sua avversaria. Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece contro Putintseva,
Il possibile cammino verso i quarti
Come sottolineato dagli stessi organizzatori, potenzialmente i quarti di finale del tabellone femminile potrebbero presentare le seguenti sfide: Sabalenka (n.1) contro la nostra Jasmine Paolini (n.7), Pegula (n.4) contro Andreeva (n.5), Keys (n.6) contro Gauff (n.3) e Anisimova (n.8) contro Swiatek (n.2).
A cura di Federica Villa