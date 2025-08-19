Sinner, a rischio vetta del ranking. Cosa può succedere agli Us Open

L’azzurro si è ritirato durante la finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Alcaraz.Ha spiegato di avere avuto problemi di salute e di volersi prendere qualche giorno di riposo. Ora gli occhi sono puntati sullo Slam nel cemento di Flushing Meadows, dove deve difendere il titolo dell’anno scorso nel singolare (e il primo posto nella classifica Atp insidiata proprio dal rivale spagnolo). Probabile forfait nel doppio misto
La finale del torneo singolare maschile del Masters 1000 di Cincinnati si è conclusa con un epilogo inaspettato. La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è durata appena 23 minuti, con l'altoatesino che si è ritirato per evidenti problemi finisci quando era sotto 5-0 nel primo set contro lo spagnolo. Ora il calendario prevede dal 24 agosto al 7 settembre il quarto e ultimo Slam della stagione, lo Us Open sul cemento di New York. E l’attenzione si sposta anche sul ranking Atp. Sinner rischia la sua posizione di numero 1 del mondo a seconda di come andranno i risultati a Flushing Meadows. Ecco gli scenari.
Il ritiro in finale a Cincinnati
Sinner era arrivato in finale a Cincinnati senza perdere un set. Ma nell’atto decisivo si è ritirato nel corso del primo set per problemi di salute. “Sono sceso in campo per il pubblico ma non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi", le parole dell'altoatesino quando ha comunicato il ritiro. Subito Alcaraz (che ha vinto il titolo per l’abbandono del rivale) si è avvicinato all'avversario per consolarlo e sulla telecamera ha scritto “Sorry Jannik". Il numero 1 al mondo ha poi chiesto scusa al pubblico venuto per assistere alla finale.
Cosa può essere successo
Sinner è apparso da subito in difficoltà dal punto di vista fisico e ancora sono da chiarire le cause del problema. “Non mi sentivo bene già da ieri. Anche durante la notte pensavo che mi sarei ripreso un po' meglio, ma non è stato così. Ho semplicemente cercato di scendere in campo per i tifosi, ma oggi non era giornata per me”, ha detto Sinner in conferenza stampa. “Ora il focus principale è lo US Open. La cosa più importante è recuperare, e poi si vedrà”. Poi ha aggiunto di avere bisogno di un paio di giorni di riposo (e quindi quasi sicuramente darà forfait nel torneo di doppio misto agli US Open in cui avrebbe dovuto giocare in coppia con Siniakova).
Vedi anche
Cincinnati Open, Sinner costretto a ritiro. Anche Paolini ko
Gli Us Open e il ranking
Alcaraz con la vittoria di Cincinnati guadagna punti pesanti nella corsa per la posizione di numero 1 del ranking Atp. Ha recuperato 1540 punti al rivale italiano. Con la sconfitta in Ohio, Sinner in classifica virtuale è a 11430 punti, mentre lo spagnolo è a 9590. Sinner agli Us Open deve difendere il titolo in singolare conquistato lo scorso anno, quando vinse in finale con Fritz. L’azzurro per essere certo di mantenere il n.1 del mondo (posizione che conserva da 63 settimane di fila) deve vincere a New York. Se arrivasse in finale e perdesse con Alcaraz verrebbe superato in classifica dal rivale. Alcaraz infatti lo scorso anno era uscito al secondo turno e quindi andando avanti nel torneo guadagnerà punti in ogni caso. Se dovessero essere eliminati entrambi allo stesso turno ci sarebbe ugualmente il rischio sorpasso in vetta alla classifica Atp.
Vedi anche
Cincinnati, Sinner si ritira. Vince Alcaraz. VIDEO
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa