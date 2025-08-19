Sinner, a rischio vetta del ranking. Cosa può succedere agli Us Open

L’azzurro si è ritirato durante la finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Alcaraz.Ha spiegato di avere avuto problemi di salute e di volersi prendere qualche giorno di riposo. Ora gli occhi sono puntati sullo Slam nel cemento di Flushing Meadows, dove deve difendere il titolo dell’anno scorso nel singolare (e il primo posto nella classifica Atp insidiata proprio dal rivale spagnolo). Probabile forfait nel doppio misto

La finale del torneo singolare maschile del Masters 1000 di Cincinnati si è conclusa con un epilogo inaspettato. La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è durata appena 23 minuti, con l'altoatesino che si è ritirato per evidenti problemi finisci quando era sotto 5-0 nel primo set contro lo spagnolo. Ora il calendario prevede dal 24 agosto al 7 settembre il quarto e ultimo Slam della stagione, lo Us Open sul cemento di New York. E l’attenzione si sposta anche sul ranking Atp. Sinner rischia la sua posizione di numero 1 del mondo a seconda di come andranno i risultati a Flushing Meadows. Ecco gli scenari.

Il ritiro in finale a Cincinnati

Sinner era arrivato in finale a Cincinnati senza perdere un set. Ma nell’atto decisivo si è ritirato nel corso del primo set per problemi di salute. “Sono sceso in campo per il pubblico ma non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi", le parole dell'altoatesino quando ha comunicato il ritiro. Subito Alcaraz (che ha vinto il titolo per l’abbandono del rivale) si è avvicinato all'avversario per consolarlo e sulla telecamera ha scritto “Sorry Jannik". Il numero 1 al mondo ha poi chiesto scusa al pubblico venuto per assistere alla finale.

Cosa può essere successo

Sinner è apparso da subito in difficoltà dal punto di vista fisico e ancora sono da chiarire le cause del problema. “Non mi sentivo bene già da ieri. Anche durante la notte pensavo che mi sarei ripreso un po' meglio, ma non è stato così. Ho semplicemente cercato di scendere in campo per i tifosi, ma oggi non era giornata per me”, ha detto Sinner in conferenza stampa. “Ora il focus principale è lo US Open. La cosa più importante è recuperare, e poi si vedrà”. Poi ha aggiunto di avere bisogno di un paio di giorni di riposo (e quindi quasi sicuramente darà forfait nel torneo di doppio misto agli US Open in cui avrebbe dovuto giocare in coppia con Siniakova).