Cincinnati, finali: oggi Sinner-Alcaraz, nella notte Paolini-Swiatek

Cincinnati Open, 2 italiani in finale: stasera Sinner-Alcaraz, nella notte Paolini-Swiatek

Sport
©Ansa

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini contro Iga Swiatek: sono queste le due finali del tabellone singolare del Cincinnati Open. Gli italiani, quindi, si giocano il titolo sul cemento dell’Ohio sia nel torneo maschile (l’Atp Masters 1000) sia in quello femminile (il Wta 1000). La finale di Sinner è in programma oggi, lunedì 18 agosto, alle 21 mentre Paolini scenderà in campo nella notte, non prima di mezzanotte. Niente da fare per Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che hanno perso la finale del doppio contro la coppia formata dal croato Nikola Mektic e dallo statunitense Rajeev Ram: gli azzurri hanno vinto 6-4 il primo set, per poi perdere 6-3, 10-5 gli altri due. Le finali di Sinner e Paolini sono in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La finale tra Sinner e Alcaraz

Sul cemento statunitense va in scena l'ennesimo duello tra Sinner e Alcaraz, i due extraterrestri del tennis mondiale. L’azzurro è arrivato in finale dopo aver battuto il francese Térence Atmane, lo spagnolo ha invece sconfitto in semifinale il tedesco Alexander Zverev. Durante il torneo, il neo 24enne Sinner non ha concesso neanche un set agli avversari, mentre Alcaraz ha sofferto un po' di più. Alcaraz e Sinner si affrontano per la quarta volta in questa stagione e per la quattordicesima volta in totale. Nel 2025 lo spagnolo ha vinto contro il numero 1 del mondo le finali degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros. L'azzurro si è poi preso la rivincita sul numero 2 a Wimbledon.

Cincinnati Open, Jannik Sinner batte Atmane e vola in finale

La finale tra Paolini e Swiatek

A giocarsi il titolo nel singolare femminile sono invece Jasmine Paolini (testa di serie numero 7) e Iga Swiatek (numero 3 al mondo). L’azzurra in semifinale ha battuto la russa Veronika Kudermetova col punteggio 6-3, 6-7(2/7), 6-3. Ora avrà davanti la polacca Swiatek, che ha eliminato Elena Rybakina (7-5, 6-3). È la sesta sfida tra Paolini e Swiatek: i precedenti, l’ultimo nel giugno 2025 a Bad Homburg, sono tutti a favore della polacca.

Aug 17, 2025; Cincinnati, OH, USA; Jasmine Paolini (ITA) returns a shot against Veronika Kudermetova (RUS) during the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center. Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn Images/Sipa USA

Cincinnati, finale Sinner-Alcaraz. Paolini mette ko Kudermetova

Sport: I più letti