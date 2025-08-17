Cincinnati, finale Sinner-Alcaraz. Oggi semifinale Paolini-Kudermetova

Lunedì Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano davanti per contendersi l’ennesimo titolo. In Ohio oggi si giocano le semifinali del singolare femminile, con Jasmine Paolini che affronta la russa Veronika Kudermetova. Nel doppio, si è fermata in semifinale la corsa di Sara Errani e Paolini mentre nella notte italiana Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego giocheranno la finale contro il croato Nikola Mektic e l’americano Rajeev Ram. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Sul cemento dell’Ohio battute finali per il Cincinnati Open, con l’Atp Masters 1000 e il Wta 1000. Se nel singolare maschile la finale è già decisa e domani vedrà ancora una volta di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nel tabellone femminile si giocano oggi le semifinali: stasera occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la russa Veronika Kudermetova. Nel doppio, si è fermata in semifinale la corsa di Sara Errani e Paolini mentre nella notte italiana Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego giocheranno la finale contro il croato Nikola Mektic e l’americano Rajeev Ram. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La finale è Sinner – Alcaraz Sabato Jannik Sinner ha conquistato un posto in finale al Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto Terence Atmane. L'italiano, numero 1 al mondo, si è imposto sull'emergente 23enne francese, n. 136 della classifica Atp, in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 26 minuti di gioco. In finale, lunedì 18 agosto, Sinner affronterà Carlos Alcaraz: lo spagnolo, testa di serie numero 2, ha battuto in due set un acciaccato Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-3. Vedi anche Cincinnati Open, Jannik Sinner batte Atmane e vola in finale

La semifinale Paolini-Kudermetova Oggi, invece, si decide chi giocherà la finale del singolare femminile. L’azzura Jasmine Paolini stasera affronta la russa Veronika Kudermetova nella semifinale al Wta 1000 di Cincinnati. Paolini, testa di serie numero 7, ai quarti ha battuto la statunitense Coco Gauff, numero 2 del seeding, in tre set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3. In semifinale affronta ora la russa Kudermetova: numero 36 al mondo, è in vantaggio nei precedenti ma l'ultimo incrocio tra le due risale a quattro anni fa. L'altra semifinale femminile vede di fronte la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Swiatek. La prima ha eliminato a sorpresa la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo e campionessa in carica a Cincinnati, col punteggio di 6-1, 6-4. Swiatek, n.3 del ranking Wta, si è invece imposta per 6-3, 6-4 sulla russa Anna Kalinskaya. La polacca ha vinto gli ultimi tre confronti diretti. Vedi anche Cincinnati Open, impresa Paolini: batte Gauff e vola in semifinale

Il doppio Nel torneo di doppio, impresa di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego: i due azzurri hanno raggiunto la finale dopo aver sconfitto i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski, coppia numero 5 del seeding e favoriti alla vigilia. I due "Lorenzo" si sono imposti con il punteggio di 4-6, 6-3, 13-11, al sesto match point. Musetti e Sonego contenderanno il titolo a Nikola Mektic e Rajeev Ram, che hanno raggiunto la loro prima finale battendo 7-6, 7-6 Julian Cash e Lloyd Glasspool. Nel doppio femminile, invece, si è fermata in semifinale la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini: la coppia azzurra, testa di serie numero 1, è stata battuta dal duo russo-cinese Panova-Hanyu con il punteggio di 6-3, 6-2. Vedi anche Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto