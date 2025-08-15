Cincinnati Open, Sinner in semifinale. Gli azzurri impegnati oggi

Dopo che Jannik Sinner e la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto in semifinale, oggi tocca ad altri azzurri affrontare i quarti in Ohio. Nel doppio maschile, sono impegnate le coppie Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego. Nella notte, nel singolare femminile Jasmine Paolini sfida la numero 2 al mondo Coco Gauff. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue in Ohio il Cincinnati Open, con l’Atp Masters 1000 e il Wta 1000. Dopo che Jannik Sinner e la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto in semifinale, oggi tocca ad altri azzurri affrontare i quarti. Nel doppio maschile, dal pomeriggio sono impegnate le coppie Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego. Nella notte, nel singolare femminile Jasmine Paolini sfida la numero 2 al mondo Coco Gauff. Nelle prossime ore si completano anche i quarti di finale del singolare maschile, con Carlos Alcaraz tra i più attesi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner e il doppio Errani/Paolini in semifinale
Venerdì 14 agosto Jannik Sinner ha conquistato un posto in semifinale: ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-0, 6-2. Il numero 1 del mondo, domani 16 agosto, affronterà Terence Atmane: numero 136, il francese a sorpresa ha eliminato prima Taylor Fritz e poi Holger Rune. Tra Sinner e Atmane non ci sono precedenti. Hanno raggiunto la semifinale anche Sara Errani e Jasmine Paolini: nel torneo di doppio femminile hanno battuto ai quarti, in due set (6-4, 6-3), la coppia formata dalla statunitense Peyton Stearns e dalla ceca Marketa Vondrousova. Le azzurre sfideranno la cinese Guo Hanyu e la russa Aleksandra Panova.
Vedi anche
Atp Cincinnati, Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale
Le sfide degli italiani
I primi azzurri a scendere in campo oggi sono la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori: nei quarti di finale del doppio maschile affrontano i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool. Poi tocca a Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, contro la coppia austriaco-portoghese composta da Francisco Cabral e Lucas Miedler. Nella notte Jasmine Paolini sfida ai quarti Coco Gauff, numero 2 del ranking Wta che ha eliminato Lucia Bronzetti: il bilancio è di due vittorie a testa. Anche nel tabellone singolare maschile si completano i quarti di finale: Carlos Alcaraz affronta Andrey Rublev e Ben Shelton sfida Sascha Zverev.
Vedi anche
Cincinnati, Sinner: "Il gomito sta bene, la manica mi aiuta"
Gli italiani in campo
- BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Cash/Glasspool (Gbr): quarti di finale, ore 17 sul Campo 3
- MUSETTI/SONEGO (Ita) vs Cabral (Por)/Miedier (Aut): quarti di finale, 2° match dalle 17 sulla Grandstand
- PAOLINI (Ita) vs Gauff (Usa): quarti di finale, non prima delle 2.30 sul Centrale
Vedi anche
Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa