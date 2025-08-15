Cincinnati Open, Sinner in semifinale. Gli azzurri impegnati oggi

Dopo che Jannik Sinner e la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto in semifinale, oggi tocca ad altri azzurri affrontare i quarti in Ohio. Nel doppio maschile, sono impegnate le coppie Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego. Nella notte, nel singolare femminile Jasmine Paolini sfida la numero 2 al mondo Coco Gauff. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Prosegue in Ohio il Cincinnati Open, con l’Atp Masters 1000 e il Wta 1000. Dopo che Jannik Sinner e la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto in semifinale, oggi tocca ad altri azzurri affrontare i quarti. Nel doppio maschile, dal pomeriggio sono impegnate le coppie Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego. Nella notte, nel singolare femminile Jasmine Paolini sfida la numero 2 al mondo Coco Gauff. Nelle prossime ore si completano anche i quarti di finale del singolare maschile, con Carlos Alcaraz tra i più attesi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner e il doppio Errani/Paolini in semifinale Venerdì 14 agosto Jannik Sinner ha conquistato un posto in semifinale: ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-0, 6-2. Il numero 1 del mondo, domani 16 agosto, affronterà Terence Atmane: numero 136, il francese a sorpresa ha eliminato prima Taylor Fritz e poi Holger Rune. Tra Sinner e Atmane non ci sono precedenti. Hanno raggiunto la semifinale anche Sara Errani e Jasmine Paolini: nel torneo di doppio femminile hanno battuto ai quarti, in due set (6-4, 6-3), la coppia formata dalla statunitense Peyton Stearns e dalla ceca Marketa Vondrousova. Le azzurre sfideranno la cinese Guo Hanyu e la russa Aleksandra Panova.

Le sfide degli italiani I primi azzurri a scendere in campo oggi sono la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori: nei quarti di finale del doppio maschile affrontano i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool. Poi tocca a Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, contro la coppia austriaco-portoghese composta da Francisco Cabral e Lucas Miedler. Nella notte Jasmine Paolini sfida ai quarti Coco Gauff, numero 2 del ranking Wta che ha eliminato Lucia Bronzetti: il bilancio è di due vittorie a testa. Anche nel tabellone singolare maschile si completano i quarti di finale: Carlos Alcaraz affronta Andrey Rublev e Ben Shelton sfida Sascha Zverev.