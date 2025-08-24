Us Open, oggi giocano Bronzetti, Darderi e Nardi. Stanotte Paolini

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tennis, Us Open: Sinner debutta martedì. Oggi Bronzetti, Darderi e Nardi. Stanotte Paolini

Sport
©Getty

Al via l’ultimo Slam della stagione. Oggi, per il primo turno, scendono in campo quattro italiani: Lucia Bronzetti, Luciano Darderi, Luca Nardi e, nella notte italiana, Jasmine Paolini. Martedì 26 tocca al campione in carica dello Slam newyorkese: Jannik Sinner, numero 1 al mondo, affronterà il ceco Vit Kopriva. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

ascolta articolo

Al via lo Us Open, ultimo Slam della stagione. Oggi, per il primo turno, scendono in campo quattro italiani: Lucia Bronzetti, Luciano Darderi, Luca Nardi e, nella notte italiana, Jasmine Paolini. Bisognerà aspettare martedì, invece, per vedere in campo il campione in carica dello Slam newyorkese: Jannik Sinner, numero 1 al mondo reduce dal ritiro nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, affronterà il ceco Vit Kopriva. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le partite degli italiani

A Flushing Meadows la prima azzurra a scendere in campo è Lucia Bronzetti: sfida la ceca Tereza Valentova, proveniente dalle qualificazioni. Nel torneo femminile, poi, c'è subito il debutto di Jasmine Paolini: testa di serie numero 7, affronta la qualificata australiana Destanee Aiava (numero 168 del ranking Wta) non prima dell’1 di notte sul Louis Armstrong Stadium. Nel maschile, oggi tocca a Luciano Darderi e a Luca Nardi. L'italoargentino gioca contro l'australiano Rinky Hijikata (classe 2001 e numero 96 al mondo). Nardi, invece, contro il ceco Tomas Machac (testa di serie numero 21). Debutto sull'Ashe Stadium, come penultimo match di giornata (quindi nella notte italiana), per Novak Djokovic contro l'americano Learner Tien. Tra i big in campo anche Ben Shelton e Aryna Sabalenka.

Vedi anche

Us Open 2025, sorteggiato il tabellone: gli avversari degli italiani

Gli italiani in campo oggi

  • BRONZETTI (Ita) vs Valentova (Cze)
  • DARDERI (Ita) vs Hijikata (Aus)
  • NARDI (Ita) vs Machac (Cze)
  • Aiava (Aus) vs PAOLINI (Ita): nella notte italiana, non prima dell’una del 25 agosto

Vedi anche

Jannik Sinner agli Us Open 2025, il tabellone e gli avversari

Sinner in campo martedì

Jannik Sinner affronta martedì il ceco Vit Kopriva. Tutti gli occhi sono puntati sull'altoatesino e sulla sfida con Carlos Alcaraz: lo spagnolo, infatti, insidia il posto di numero uno del ranking. In conferenza stampa Sinner ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute, rivelando che a metterlo ko nella finale di Cincinnati lunedì scorso è stato un virus che ha colpito anche altri giocatori.

Vedi anche

Sinner: "A Cincinnati un virus, tra qualche giorno sarò al 100%"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/45
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Us Open, oggi giocano Bronzetti, Darderi e Nardi. Stanotte Paolini

Sport

Al via l’ultimo Slam della stagione. Oggi, per il primo turno, scendono in campo quattro...

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 21: Jannik Sinner of Italy returns a ball during a practice session ahead of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 21, 2025 in the Queens borough of New York City. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

Mondiali ritmica: Sofia Raffaeli oro al cerchio, bronzo nella palla

Sport

Due medaglie ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro per Sofia Raffaeli: oro nel...

Márquez domina a Budapest, decimo trionfo stagionale

Sport

Marc Márquez trionfa al Balaton Park vincendo sia la Sprint che la gara principale, con Acosta e...

Mondiali volley in Thailandia, Italia-Cuba 3-0: le Azzurre agli ottavi

Sport

La terza partita contro il Belgio sarà decisiva per chiudere al primo posto il girone: le...

Serie A: vincono Napoli e Roma, Milan perde contro la Cremonese. VIDEO

Sport

Il campionato 2025-2026 è ripartito con la vittoria per 2-0 del Napoli, campione in carica, in...

Partite Serie A

Sport: I più letti