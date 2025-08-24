Us Open, oggi giocano Bronzetti, Darderi e Nardi. Stanotte Paolini

Al via l’ultimo Slam della stagione. Oggi, per il primo turno, scendono in campo quattro italiani: Lucia Bronzetti, Luciano Darderi, Luca Nardi e, nella notte italiana, Jasmine Paolini. Martedì 26 tocca al campione in carica dello Slam newyorkese: Jannik Sinner, numero 1 al mondo, affronterà il ceco Vit Kopriva. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Al via lo Us Open, ultimo Slam della stagione. Oggi, per il primo turno, scendono in campo quattro italiani: Lucia Bronzetti, Luciano Darderi, Luca Nardi e, nella notte italiana, Jasmine Paolini. Bisognerà aspettare martedì, invece, per vedere in campo il campione in carica dello Slam newyorkese: Jannik Sinner, numero 1 al mondo reduce dal ritiro nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, affronterà il ceco Vit Kopriva. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le partite degli italiani A Flushing Meadows la prima azzurra a scendere in campo è Lucia Bronzetti: sfida la ceca Tereza Valentova, proveniente dalle qualificazioni. Nel torneo femminile, poi, c'è subito il debutto di Jasmine Paolini: testa di serie numero 7, affronta la qualificata australiana Destanee Aiava (numero 168 del ranking Wta) non prima dell'1 di notte sul Louis Armstrong Stadium. Nel maschile, oggi tocca a Luciano Darderi e a Luca Nardi. L'italoargentino gioca contro l'australiano Rinky Hijikata (classe 2001 e numero 96 al mondo). Nardi, invece, contro il ceco Tomas Machac (testa di serie numero 21). Debutto sull'Ashe Stadium, come penultimo match di giornata (quindi nella notte italiana), per Novak Djokovic contro l'americano Learner Tien. Tra i big in campo anche Ben Shelton e Aryna Sabalenka.

Gli italiani in campo oggi BRONZETTI (Ita) vs Valentova (Cze)

DARDERI (Ita) vs Hijikata (Aus)

NARDI (Ita) vs Machac (Cze)

Aiava (Aus) vs PAOLINI (Ita): nella notte italiana, non prima dell'una del 25 agosto