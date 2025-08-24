Us Open, oggi giocano Bronzetti, Darderi e Nardi. Stanotte Paolini

Tennis, Us Open: Sinner debutta martedì. Oggi Bronzetti, Darderi e Nardi. Stanotte PaoliniSport
Al via l’ultimo Slam della stagione. Oggi, per il primo turno, scendono in campo quattro italiani: Lucia Bronzetti, Luciano Darderi, Luca Nardi e, nella notte italiana, Jasmine Paolini. Martedì 26 tocca al campione in carica dello Slam newyorkese: Jannik Sinner, numero 1 al mondo, affronterà il ceco Vit Kopriva. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Al via lo Us Open, ultimo Slam della stagione. Oggi, per il primo turno, scendono in campo quattro italiani: Lucia Bronzetti, Luciano Darderi, Luca Nardi e, nella notte italiana, Jasmine Paolini. Bisognerà aspettare martedì, invece, per vedere in campo il campione in carica dello Slam newyorkese: Jannik Sinner, numero 1 al mondo reduce dal ritiro nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, affronterà il ceco Vit Kopriva. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
Le partite degli italiani
A Flushing Meadows la prima azzurra a scendere in campo è Lucia Bronzetti: sfida la ceca Tereza Valentova, proveniente dalle qualificazioni. Nel torneo femminile, poi, c'è subito il debutto di Jasmine Paolini: testa di serie numero 7, affronta la qualificata australiana Destanee Aiava (numero 168 del ranking Wta) non prima dell’1 di notte sul Louis Armstrong Stadium. Nel maschile, oggi tocca a Luciano Darderi e a Luca Nardi. L'italoargentino gioca contro l'australiano Rinky Hijikata (classe 2001 e numero 96 al mondo). Nardi, invece, contro il ceco Tomas Machac (testa di serie numero 21). Debutto sull'Ashe Stadium, come penultimo match di giornata (quindi nella notte italiana), per Novak Djokovic contro l'americano Learner Tien. Tra i big in campo anche Ben Shelton e Aryna Sabalenka.
- BRONZETTI (Ita) vs Valentova (Cze)
- DARDERI (Ita) vs Hijikata (Aus)
- NARDI (Ita) vs Machac (Cze)
- Aiava (Aus) vs PAOLINI (Ita): nella notte italiana, non prima dell’una del 25 agosto
Sinner in campo martedì
Jannik Sinner affronta martedì il ceco Vit Kopriva. Tutti gli occhi sono puntati sull'altoatesino e sulla sfida con Carlos Alcaraz: lo spagnolo, infatti, insidia il posto di numero uno del ranking. In conferenza stampa Sinner ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute, rivelando che a metterlo ko nella finale di Cincinnati lunedì scorso è stato un virus che ha colpito anche altri giocatori.
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa