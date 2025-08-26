Alcaraz, esordio agli Us Open col nuovo look: capelli rasati a zero

Nuovo look per Carlos Alcaraz al debutto agli Us Open contro l'americano Reilly Opelka: lo spagnolo, in canotta e pantaloncini color prugna (così come le scarpe), si

è presentato rapato a zero. Un look messo in mostra già nelle sessioni di allenamento che sono diventate subito virali sui social. Un taglio che non convince gli utenti che ritengono il look di Alcaraz "terribile". Tra i critici anche Frances Tiafoe, il tennista americano che questo look lo adotta da sempre, che in conferenza stampa ha così commentato il look di Carlos: "È decisamente orribile... ma è mio amico". Sui social impazzano anche i meme e, ovviamente, quello inevitabile che vede Jannik Sinner con lo stesso look di Alcaraz.