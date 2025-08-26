Alcaraz, esordio agli Us Open col nuovo look: capelli rasati a zero

Lo spagnolo numero due al mondo si è presentato in campo con un inedito taglio, non particolarmente apprezzato tra i commentatori. Sul campo, però, non si è vista la differenza: l'americano Opelka sconfitto in tre set
Nuovo look per Carlos Alcaraz al debutto agli Us Open contro l'americano Reilly Opelka: lo spagnolo, in canotta e pantaloncini color prugna (così come le scarpe), si
è presentato rapato a zero. Un look messo in mostra già nelle sessioni di allenamento che sono diventate subito virali sui social. Un taglio che non convince gli utenti che ritengono il look di Alcaraz "terribile". Tra i critici anche Frances Tiafoe, il tennista americano che questo look lo adotta da sempre, che in conferenza stampa ha così commentato il look di Carlos: "È decisamente orribile... ma è mio amico". Sui social impazzano anche i meme e, ovviamente, quello inevitabile che vede Jannik Sinner con lo stesso look di Alcaraz.
Opelka sconfitto in tre set
A ogni modo, un’eccellente presentazione per il numero due del mondo e campione a New York nel 2022: sconfitto in tre set (6-4 7-5 6-4) il gigante americano Opelka, cui non è bastata una grande prestazione, la migliore da due anni a questa parte, cioè prima che vari infortuni lo avessero allontanato dal top. Ora per lo spagnolo ci sarà il nostro Bellucci.
