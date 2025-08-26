Alcaraz, esordio agli Us Open col nuovo look: capelli rasati a zero

Esplora tutte le offerte Sky
Alcaraz, esordio agli Us Open con un nuovo look: capelli completamente rasati

Sport
©Ansa

Lo spagnolo numero due al mondo si è presentato in campo con un inedito taglio, non particolarmente apprezzato tra i commentatori. Sul campo, però, non si è vista la differenza: l'americano Opelka sconfitto in tre set

Nuovo look per Carlos Alcaraz al debutto agli Us Open contro l'americano Reilly Opelka: lo spagnolo, in canotta e pantaloncini color prugna (così come le scarpe), si
è presentato rapato a zero. Un look messo in mostra già nelle sessioni di allenamento che sono diventate subito virali sui social. Un taglio che non convince gli utenti che ritengono il look di Alcaraz "terribile". Tra i critici anche Frances Tiafoe, il tennista americano che questo look lo adotta da sempre, che in conferenza stampa ha così commentato il look di Carlos: "È decisamente orribile... ma è mio amico". Sui social impazzano anche i meme e, ovviamente, quello inevitabile che vede Jannik Sinner con lo stesso look di Alcaraz. 

Alcaraz
©Ansa

Opelka sconfitto in tre set

A ogni modo, un’eccellente presentazione per il numero due del mondo e campione a New York nel 2022: sconfitto in tre set (6-4 7-5 6-4) il gigante americano Opelka, cui non è bastata una grande prestazione, la migliore da due anni a questa parte, cioè prima che vari infortuni lo avessero allontanato dal top. Ora per lo spagnolo ci sarà il nostro Bellucci. 

Us Open 2025, Bellucci e Cobolli al secondo turno. Cocciaretto out
©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/45
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

