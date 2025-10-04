Atp Shanghai, Sinner contro Altmaier: in corso il primo set. LIVE

Il numero 2 del mondo esordisce contro il tedesco Altmaier. Oggi, nel singolare, in campo in Cina altri tre italiani: Musetti ha battuto Francisco Comesana, Darderi ha sconfitto Yunchaokete Bu, Arnaldi è stato eliminato da Davidovich Fokina. Al terzo turno ci sarà il derby azzurro tra Musetti e Darderi. Nel doppio, impegnati Bolelli e Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Pechino Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’accesso alla finale del Wta 1000 ascolta articolo

Esordio di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai: il numero 2 del mondo sta affrontando il tedesco Daniel Altmaier (IL RACCONTO). Oggi, nel singolare, in campo in Cina altri tre italiani: Lorenzo Musetti ha battuto l'argentino Francisco Comesana, Luciano Darderi ha sconfitto il cinese Yunchaokete Bu, Matteo Arnaldi è stato eliminato da Davidovich Fokina. Al terzo turno ci sarà il derby azzurro tra Musetti e Darderi. Azzurri anche nel doppio: impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori.Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Pechino, intanto, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistano l’accesso alla finale del Wta 1000.

Sinner contro Altmaier Jannik Sinner, quindi, debutta nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del mondo. L'azzurro torna in campo dopo il successo nell'Atp 500 di Pechino. Tra i due tennisti è la terza sfida in carriera, con i precedenti in parità: agli Us Open 2022 aveva vinto Sinner, al Roland Garros del 2023 aveva vinto il tedesco.

Gli altri italiani in campo oggi Oltre a Sinner, nel singolare in campo oggi a Shanghai altri tre italiani. Esordio vincente per Lorenzo Musetti: il tennista toscano, reduce dal ritiro nel quarto di finale a Pechino contro Learner Tien, ha battuto l'argentino Francisco Comesana 6-4, 6-0. Avanza anche Luciano Darderi: ha sconfitto il padrone di casa Yunchaokete Bu con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Al terzo turno, lunedì, ci sarà il derby azzurro tra Darderi e Musetti. Matteo Arnaldi, invece, saluta il torneo: l'azzurro è stato battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 30 minuti di gioco. Ieri eliminati anche Mattia Bellucci, Luca Nardi e Flavio Cobolli. Nel doppio, oggi impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia formata dall'australiano John Peers e dal polacco Jan Zielinski.

I risultati degli italiani a Shanghai SINNER (Ita) vs Altmaier (Ger): in corso

MUSETTI (Ita) vs Comesana (Arg): 6-4, 6-0

DARDERI (Ita) vs Bu (Chn): 6-4, 6-4

ARNALDI (Ita) vs Davidovich Fokina (Spa): 4-6, 4-6

BOLELLI/VAVASSORI vs Peers/Zielinski: non prima delle 12.45