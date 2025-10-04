MotoGp, Gp Indonesia: Bezzecchi in pole. Vince anche la Sprint race

Esplora tutte le offerte Sky
MotoGp, Gp Indonesia: a Mandalika Bezzecchi conquista la pole e vince anche la Sprint race

Sport
©Ansa

Il pilota  dell’Aprilia partirà in pole position nel Gp di Indonesia, 18esima prova del Motomondiale classe MotoGp. A Mandalika ha stabilito anche il record della pista. Alle sue spalle partiranno Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Scatterà dalla nona posizione il campione del mondo Marc Marquez. Francesco Bagnaia 16esimo. A Bezzecchi anche la gara Sprint. Il Gp è in programma domenica alle 9, live su Sky Sport e NOW

ascolta articolo

Marco Bezzecchi partirà in pole position nel Gp di Indonesia, 18esima prova del Motomondiale classe MotoGp. Il pilota dell’Aprilia ha vinto anche la gara Sprint. A Mandalika, durante le qualifiche, Bezzecchi ha stabilito il record della pista. Alle sue spalle domenica partiranno Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Scatterà dalla nona posizione il campione del mondo Marc Marquez. Francesco Bagnaia non ha superato il Q1 e ha fatto registrare il 16esimo tempo. Il Gp è in programma domenica alle 9, live su Sky Sport e NOW.

Bezzecchi in pole

Marco Bezzecchi, quindi, partirà in pole nel Gp di Indonesia. Il pilota dell'Aprilia, come detto, ha anche stabilito il nuovo record della pista: 1:28.832. Dietro Bezzecchi scatteranno Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Poi Alex Rins, Pedro Acosta e Luca Marini. Settimo Alex Marquez, ottavo Fabio Quartararo, nono Marc Marquez, decimo Miguel Oliveira. Pecco Bagnaia, eliminato in Q1, partirà dal 16esimo posto. Forfait di Maverick Viñales, ancora alle prese con il dolore alla spalla sinistra.

Bezzecchi vince anche la gara Sprint

Dopo la pole, Marco Bezzecchi ha vinto anche la gara Sprint del Gran premio di Indonesia. Secondo posto per Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), terzo Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse), quarto per Alex Marquez (Ducati-Gresini). Lontane le Ducati ufficiali: il neo campione del mondo Marc Marquez è arrivato settimo, Francesco Bagnaia quattordicesimo. Bezzecchi, scattato dalla prima fila, è stato protagonista di una brutta partenza e poi di una rimonta completata all’ultimo giro ai danni di Aldeguer. Bezzecchi, grazie a questa vittoria nella gara Sprint, ha recuperato 9 punti a Bagnaia nella classifica generale: i due si giocano la terza posizione e ora li dividono 20 punti.

