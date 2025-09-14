MotoGp di San Marino, vince M. Marquez davanti a Bezzecchi. HIGHLIGHTS

Al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, 16/a prova del Mondiale classe MotoGp, torna a trionfare Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha preceduto Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia e vincitore della sprint di ieri. Terzo posto, ancora una volta, per Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini. Quarta e quinta le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e di Fabio Di Giannantonio. Il 32enne fuoriclasse di Cervera, sempre più leader indiscusso della classifica piloti, ha conquistato il suo sesto successo in carriera a Misano. Luca Marini (Honda) ha chiuso settimo, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) ed Enea Bastianini (KTM Tech3) sono caduti durante la gara.