MotoGp di San Marino, vince M. Marquez davanti a Bezzecchi. HIGHLIGHTS

Sport

Il pilota spagnolo su Ducati leader del Mondiale trionfa sul circuito di Misano. Terzo posto per l'altro spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), che completa il podio. Quarto e quinto rispettivamente Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Ancora male Bagnaia, che cade durante la gara

Al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, 16/a prova del Mondiale classe MotoGp, torna a trionfare Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha preceduto Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia e vincitore della sprint di ieri. Terzo posto, ancora una volta, per Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini. Quarta e quinta le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e di Fabio Di Giannantonio. Il 32enne fuoriclasse di Cervera, sempre più leader indiscusso della classifica piloti, ha conquistato il suo sesto successo in carriera a Misano. Luca Marini (Honda) ha chiuso settimo, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) ed Enea Bastianini (KTM Tech3) sono caduti durante la gara.

