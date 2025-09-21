Esplora tutte le offerte Sky
Billie Jean King Cup, finale Italia-Usa: Cocciaretto batte Navarro. Azzurre avanti 1-0

Sport
Le azzurre di Tathiana Garbin, alla terza finale consecutiva nella competizione, affrontano la squadra di Lindsay Davenport per il titolo. Cocciaretto ha battuto Navarro in 2 set. Ora la sfida Paolini-Pegula e infine l'ipotetico doppio con Errani/Paolini

L'Italia del tennis femminile sogna il successo in Billie Jean King Cup. Le azzurre sono in campo per affrontare, in finale, la terza consecutiva, gli Stati Uniti di Lindsay Davenport. Cocciaretto ha battuto Navarro per 2-0. Ora è la volta di Paolini-Pegula e infine l'ipotetico doppio con Errani/Paolini (IL RACCONTO DI SKY SPORT).

La cronaca di Cocciaretto-Navarro

Cocciaretto ha vinto il primo set contro Navarro per 6-4, in 44 minuti di gioco. Decisivo il break conquistato nel primo game. Nel secondo set l'italiana ha trovato il break in un momento decisivo ed è poi andata a servire per il match, non sprecando l'occasione e aggiudicandosi la vittoria. 

Tennis, ranking Atp: la classifica ufficiale. Alcaraz torna numero 1
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

