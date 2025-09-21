Billie Jean King Cup, finale Italia-Usa: Cocciaretto batte Navarro

Le azzurre di Tathiana Garbin, alla terza finale consecutiva nella competizione, affrontano la squadra di Lindsay Davenport per il titolo. Cocciaretto ha battuto Navarro in 2 set. Ora la sfida Paolini-Pegula e infine l'ipotetico doppio con Errani/Paolini

