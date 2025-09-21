Billie Jean King Cup, finale Italia-Usa: Cocciaretto batte Navarro

Le azzurre di Tathiana Garbin, alla terza finale consecutiva nella competizione, affrontano la squadra di Lindsay Davenport per il titolo. Cocciaretto ha battuto Navarro in 2 set. Ora la sfida Paolini-Pegula e infine l'ipotetico doppio con Errani/Paolini
L'Italia del tennis femminile sogna il successo in Billie Jean King Cup. Le azzurre sono in campo per affrontare, in finale, la terza consecutiva, gli Stati Uniti di Lindsay Davenport. Cocciaretto ha battuto Navarro per 2-0. Ora è la volta di Paolini-Pegula e infine l'ipotetico doppio con Errani/Paolini (IL RACCONTO DI SKY SPORT).
La cronaca di Cocciaretto-Navarro
Cocciaretto ha vinto il primo set contro Navarro per 6-4, in 44 minuti di gioco. Decisivo il break conquistato nel primo game. Nel secondo set l'italiana ha trovato il break in un momento decisivo ed è poi andata a servire per il match, non sprecando l'occasione e aggiudicandosi la vittoria.
